金錢足球︱巴塞隆拿「脫貧」第一擊　主場下季改名Spotify魯營

陷入嚴重財赤的西甲班霸巴塞隆拿，近日再受打擊，今季即使放走陣中王牌美斯，財政狀況仍未有大改善，更成為西甲、西乙共42支球隊中，唯一開支上限成負數的球隊，要受到更大限制。

節流不成，巴塞勝在號召力夠，獲得音樂串流平台Spotify看中購入主場命名權，來季主場魯營將會易名。



巴塞缺錢，來季連魯營也要改名。（Getty Images）

巴塞隆拿曾是全世界最有型的球隊，拒絕金錢入侵，球衣胸口沒有贊助，魯營主場亦沒有落入商業機構手上。由1899年創會至2006年，長達過百年時間，巴塞球衣上沒有任何贊助商標，2006年球衣上首現Logo，來自聯合國兒童基金會（UNICEF），巴塞不止沒有收錢，還向UNICEF捐出大筆相關收益。

5年後，這段歷史終告一段落。2010年商人羅塞爾（Sandro Rosell）出任巴塞會長，2011年球衣引入歷來首個商業贊助，時隔11年，如今連魯營也失守。

魯營球場屹立巴塞隆拿市64年，來季逃不過被商業機構冠名的命運。（Getty Images）

魯營史上首度被冠名

巴塞隆拿已跟音樂串流平台Spotify達成贊助協議，涉及金額據報高達2.8億歐元，魯營球場將會史上首度被商業機構冠名，新名字是Spotify魯營（Spotify Camp Nou）。此外，Spotify的商標亦將在來季起在巴塞男子及女子隊球衣上出現，為時4個球季。

巴塞官方聲明指出，「今次的合作，是要為藝術家創造一個新平台，與全球巴塞隆拿球迷社群互動。」巴塞與Spotify均未確認贊助合約細節，根據加泰隆尼亞電台Rac1報道，這宗交易涉款2.8億歐元。

西班牙職業聯賽會公布西甲及西乙球會的轉會及薪酬開支上限，巴塞是唯一一支負數的球隊。（官方網站）

這筆錢對巴塞而言說得上是及時雨，西班牙職業聯賽會周一公布各間球會的最新球員開支上限，在20間西甲球會中，只有巴塞是負數，而且是-1.44億歐元，在西甲及西乙所有球會中，巴塞是唯一一間超出上限的球會。球員開支上限變負數，將大大影響巴塞今夏的增兵計劃，因為他們受到「1比4」的規條限制，舉例說，巴塞每節省或增加收入100元，只能在轉會市場及球員上花多25元，直至他們的開支上限變回正數。

來季即將得到Spotify巨額贊助，加上有望清走高人工的奧士文尼迪比利和古天奴，有望大大改善財政狀況，在教練沙維帶領下重新出發。