網球｜施安迪加拿大公開賽爆冷16強止步 中國小將首闖8強
撰文：趙子晉
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加拿大網球公開賽16強，「一姐」施安迪與巴西球手赫特瑪雅力戰3小時，結果爆冷不敵對手止步；中國小將鄭欽文則力克主場的安迪莉絲古，首度打入今項賽事的8強。
施安迪（Iga Swiatek）在加拿大公開賽16強遇上巴西球手赫特瑪雅（Beatriz Haddad Maia），想不到是一場硬仗。施安迪先以4：6落後一盤，次盤以局數6：3扳回一城，可惜決勝盤再以局數5：7落敗，力戰3小時不敵對手，無緣8強。
施安迪賽後坦言，今仗受風勢影響發揮，全場多次失誤，其中錄得9次發球雙錯誤，這名波蘭一姐表示如此多的失誤次數，是她無法接受的一點。
中國19歲小將鄭欽文與加拿大球手安捷絲古（Bianca Andreescu）碰頭，二人同樣激戰三盤，鄭欽文最終以7：5﹑5：7及6：2力挫這名美網前冠軍晉級，生涯首度打入WTA 1000分賽事的最後8強。
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