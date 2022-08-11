網球｜莎蓮娜威廉絲淚別加拿大球迷　退役消息令全場爆滿場外加位

莎蓮娜威廉絲叱吒網壇廿多年，獲獎無數，最不擅長的就是道別。

「細威」掛拍的消息傳出一日後，年屆40歲的她出戰加拿大公開賽次圈，直落兩盤不敵賓錫出局。莎蓮娜接受訪問時真情流露，忍着淚向在場球迷說再見。



40歲網球名將莎蓮娜威廉絲（Serena Williams），縱然克服14個月的「贏波荒」，但日前透過雜誌《Vogue》宣布掛拍，近27年的職業生涯即將劃上句號。

細威宣布退役 27年職業生涯落幕 料美網為最後一戰

宣布退役24小時後，莎蓮娜出戰加拿大公開賽次圈。（Getty Images）

莎蓮娜退役的消息傳出後24小時，她如常出戰加拿大公開賽次圈，與瑞士的芭蓮達賓錫（Belinda Bencic）爭奪晉級席位。今仗隨時變告別加拿大的一戰，賽事總監賀爾（Karl Hale）承認門票銷量直線上升，除了場內的12500個座位外，場外特意設立球迷區，亦聚集5000名球迷，場內球迷高舉不同標語，向莎蓮娜致意。

加拿大公開賽變成細威的告別之旅首站，丈夫與女兒同在看台上撐場。今仗不論勝負，莎蓮娜也是主角，結果她以直落兩盤2：6及4：6，不敵賓錫止步，結束生涯最後一次的加拿大公開賽。

莎蓮娜的丈夫與女兒亦是今仗的座上客。（Getty Images）

完場一刻，贏家賓錫彷彿淪為配角，全場球迷站立為細威而歡呼。莎蓮娜首度開腔談及退役，「當然充滿不同的情緒，我十分喜歡在多倫多作賽，我希望我有更好的表現，但芭蓮達發揮太好了。就如我訪問中所說，我最不擅長就是道別，但再見多倫多。」

賽會為莎蓮娜準備了禮物，為細威一家送上NBA球隊多倫多速龍及NHL多倫多楓葉（Toronto Maple Leafs）的球衣﹑一束花及海報。當細威收到禮物，加上在場的歡呼聲，莎蓮娜再三抹去臉上的淚水，才依依不捨地離去。

即使莎蓮娜出局，她亦滿載而歸。（Getty Images）

更多網球相關報道：