網球︱莎蓮娜威廉絲14個月來首度贏波 「隧道盡頭終見光明」
撰文：吳慕兒
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網球女王莎蓮娜威廉絲（細威）近年飽歷傷患，罕見地長達14個月未嘗一勝，幾乎每逢大滿貫出局後，均惹來「最後一舞」傳言。
40歲的細威在加拿大公開賽終迎來勝果，賽後如釋重負，形容：「隧道盡頭終見光明」。
加拿大公開賽女單首圈賽事，莎蓮娜威廉絲面對世界排名54的西班牙球手Nuria Parrizas-Diaz。即使身經百戰如他，太久未嘗勝利，一樣會顯得緊張。第一盤贏6：3，第二盤領先5：4，第10局眼看能拿下比賽，卻直到第4個set point才把握得到。
那一球他發球要先做幾次深呼吸冷靜自己，擊出勝利一球時，細威「Yahhhhhhh」的一聲大叫，甚至較全場觀眾還要大聲一點點。
世界排名曾跌出1000位，目前排407位的細威，賽後笑說：「我想隧道盡頭便會見到光吧」，「我不知道，我現在比較接近光明……近期也是如此，我急不及待重拾那份亮光。」
記者問他那份光代表什麼，她回應道：「自由。我愛打網球，那是很奇妙的，可是我不能永遠打球，所以有時只想盡力去打，努力做到最好，然後好好享受那美好時光。」
距離巔峰相去甚遠，年齡與傷患意味很大機會無法返回那位置，不過細威依然繼續譜寫他的傳奇——今仗是他在加拿大公開賽的第35場勝利，成為公開賽年代此賽事獲得贏球次數最多的女子球手。
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