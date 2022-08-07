網球｜俄羅斯球王麥維迪夫終結尷尬紀錄　墨西哥奪登上世一後首冠

俄羅斯男單一哥麥維迪夫（Daniil Medvedev，台譯梅德維夫），今天（7日）在墨西哥舉行的Los Cabos網球公開賽上，擊敗英國好手羅利（Cameron Norrie），奪下去年美網封王後的首個男子單打冠軍。



在昨日勇闖冠軍戰後，就確定至少直到美網結束前都能保住球王寶座的麥維迪夫，在賽事沒有失掉任何一盤下，於這項ATP 250分級賽事順利封王，總算終結巡迴賽決賽5連敗尷尬紀錄。

麥維迪夫終於在今場賽事終結巡迴賽決賽5連敗紀錄。（Getty Images）

賽會頭號種子麥維迪夫在冠軍戰以7：5、6：0直落兩盤獲勝，奪得今季首個冠軍，但他說：「這不是輕鬆的比賽，Cam是出色的球員，比賽很有張力。對着他，每一分都要全力以赴。」

事實上，26歲的麥維迪夫在去年美網封王後，便沒有再贏得冠軍，今次他自今年2月榮登世界第一後首個巡迴賽冠軍。

麥維迪夫奪得今季首冠。（Getty Images）

麥維迪夫續說：「每場比賽都很好，但冠軍戰總是最特別的。冠軍戰是對上今周最強的球員，所以總是高水準的比賽，很高興在這麼重要的比賽中，我能設法打出好表現。」

至於世界排名第12的羅利，去年在此奪下生涯第一個ATP巡迴賽單打冠軍，但剛在溫網闖進4強的他，最終無法衛冕，他說：「我盡全力了，但麥維迪夫太強，這是他應得的。」