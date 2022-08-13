西甲｜巴塞開鑼戰前註冊四新將　一人未可上陣須待賣人紓緩財政

巴塞隆拿財困引致球員註冊問題，在今晚開鑼戰前及時解決……大部分。

巴塞隆拿在官方網頁公布，已售出旗下影視大樓近四分之一擁有權，得到1億歐元收入。而西甲官方網頁顯示，巴塞已為利雲度夫斯基等4名新球員註冊，獨剩西維爾來投的祖利斯古迪，仍未出現在球員名單。



今夏的巴塞新聞多多，絕大部分圍繞球會如何「撲水」，達到西甲的財政要求。巴塞昨天（12日）公布已售出旗下影視公司Barça Studios的24.5%權益，買方為西班牙傳媒巨頭Jaume Roures旗下公司Orpheus Media，作價1億歐元。巴塞早前已售出大樓24.5%權益予一家體育新媒體。

利雲及時註冊，可以在西甲上陣。（Getty Images）

巴塞在聲明指，戰略伙伴的投資有助巴塞，在數碼媒體、NFT方面加速成長，並顯示投資者對體育的數碼內容，相當有信心，認為值得投資。

西甲網頁顯示巴塞的註冊球員，利雲等新將榜上有名。法蘭基迪莊亦在名單上。（網頁截圖）

巴塞預定明晨上演本季首場西甲，主場迎戰華歷簡奴。球會為達到西甲財政要求，今回已是第4度出招，加上隊內老臣碧基「拍爛檔」減薪，終於趕及在開鑼戰前夕註冊球員。新將利雲、安達斯基斯坦臣、拉芬夏及基斯爾，以及續約的奧士文尼迪比利及沙治羅拔圖，都出現在西甲網頁的巴塞球員名單之中，唯獨不見法國國腳祖利斯古迪。

巴塞與車路士「拗手瓜」，羅致西維爾的祖利斯古迪，卻暫時未能註冊。（twitter）

體育媒體《The Athletic》報道，要註冊古迪，巴塞需要賣人及減薪隊內薪酬水平，更引述消息指碧基減薪幅度，等同今季不收人工。巴塞選擇不註冊古迪，亦考慮隊內有足夠中堅，以及古迪狀態未夠。至於賣人，除了拉鋸不斷的法蘭基迪莊，近日有傳上季中加盟的射手奧巴美揚成為車路士目標。主帥沙維強調奧巴美揚在球隊今季的計劃之內，「我很欣慰有他在陣，幫助球隊很多。有些球員已知悉不在計劃內，不會為球隊上陣。但轉會窗關閉前，任何時都可發生」。