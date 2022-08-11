西甲轉會｜巴塞隆拿7將仍未能註冊 兩新兵或先行一步離隊
撰文：趙子晉
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西甲周末開鑼，縱然巴塞隆拿一方面呻莫財，一方面又狂簽人，惟包括利雲度夫斯基及拉芬夏等在內的5名新兵，至今尚未成功註冊。《ESPN》透露，若註冊新兵再無進展，兩名新球員或者先行一步。
巴塞隆拿為夏天帶來「花生」，轉會市場連簽5將，惟至今未有一人成功在西甲註冊，遇上相同問題的還有今夏續約的奧士文尼迪比利及沙治羅拔圖。
巴塞融資手段遭西甲質疑 五大新兵未能註冊 諗計逼四舊將減人工
西甲周末開鑼，巴塞將在周六（13日）深夜主場鬥華歷簡奴，7將能否上陣仍然成疑。若果註冊新兵再無進展，巴塞或許要流下第一滴血。據《ESPN》記者了解，以自由身轉投巴塞的基斯坦臣（Andreas Christensen）及基斯爾（Franck Kessie），若在開鑼戰前依然未能註冊的話，將會選擇自行離隊。
西甲開咧殺到埋身，《ESPN》指巴塞方面依然樂觀，消息人士指會長拿樸達對7名球員能夠及時註冊仍充滿信心。西媒《Relevo》指，基斯坦臣及基斯爾對註冊同樣保持樂觀，沒有離隊意欲。
西班牙《世界體育報》以巴塞註冊新兵為頭條，寫上「與時間競賽」，表示巴塞方面等待第4度融資，便可以趕及在開鑼前註冊7將，而巴塞對此依然充滿信心。
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