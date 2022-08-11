西甲轉會｜巴塞隆拿7將仍未能註冊　兩新兵或先行一步離隊

西甲周末開鑼，縱然巴塞隆拿一方面呻莫財，一方面又狂簽人，惟包括利雲度夫斯基及拉芬夏等在內的5名新兵，至今尚未成功註冊。《ESPN》透露，若註冊新兵再無進展，兩名新球員或者先行一步。



巴塞隆拿為夏天帶來「花生」，轉會市場連簽5將，惟至今未有一人成功在西甲註冊，遇上相同問題的還有今夏續約的奧士文尼迪比利及沙治羅拔圖。

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巴塞今夏積極擴軍，成功招攬利雲度夫斯基等5名新兵。（Getty Images）

西甲周末開鑼，巴塞將在周六（13日）深夜主場鬥華歷簡奴，7將能否上陣仍然成疑。若果註冊新兵再無進展，巴塞或許要流下第一滴血。據《ESPN》記者了解，以自由身轉投巴塞的基斯坦臣（Andreas Christensen）及基斯爾（Franck Kessie），若在開鑼戰前依然未能註冊的話，將會選擇自行離隊。

基斯坦臣從車路士自由身轉投巴塞，惟至今依然未能在西甲註冊。（Getty Images）

西甲開咧殺到埋身，《ESPN》指巴塞方面依然樂觀，消息人士指會長拿樸達對7名球員能夠及時註冊仍充滿信心。西媒《Relevo》指，基斯坦臣及基斯爾對註冊同樣保持樂觀，沒有離隊意欲。

西班牙《世界體育報》以巴塞註冊新兵為頭條，寫上「與時間競賽」，表示巴塞方面等待第4度融資，便可以趕及在開鑼前註冊7將，而巴塞對此依然充滿信心。

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即使西甲周末開鑼，巴塞方面對註冊新兵依然樂觀。（Getty Images）

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