西甲｜巴夫韋迪拒絕免費解約離隊　遭巴塞球迷狂噓無奈收起笑容

為了符合西甲財政公平政策註冊新球員，巴塞隆拿正努力裁減現有陣容，希望邊緣人巴夫韋迪解約離隊，但這名丹麥前鋒拒絕，除非巴塞賠足餘下兩年人工給他。在甘伯盃介紹全隊的儀式上，當巴夫韋迪登場時，遭魯營的球迷狂噓。



巴夫韋迪被視為巴塞冗員。（Getty Images）

巴塞周日在甘伯盃以6：0大勝墨西哥球隊普馬斯，這場是開季前最後一場熱身賽，有個介紹球員的儀式，主持逐一介紹今季的巴塞球員入場，之後主帥沙維及隊長布斯基斯講話，分享今季的目標。幾乎每名巴塞球員入場時，全場都會響起掌聲及歡呼聲，除了巴夫韋迪之外。

【巴塞球迷狂噓巴夫韋迪】

Braithwaite has done nothing wrong, and yet this is the reception he gets...🤦‍♂️#Barca pic.twitter.com/zzBO0k6PkD — Danish Football (@DanishFooty365) August 8, 2022

當巴夫韋迪入場時，全場「開汽水」，狂噓這名31歲丹麥前鋒。他剛踏入場時還有笑容，但聽到全場噓聲，也很快收起笑容。他站到迪比身邊，後者就拍拍他的肩頭。盛傳荷蘭翼鋒迪比也是巴塞渴望今夏送走的球員之一。

巴塞球迷之所以這樣招呼自己球員，因為這位冗員「賴死唔走」。巴塞今夏積極清冗員，又要求部分現有球員減薪，希望騰出薪酬空間簽新兵，當中巴夫韋迪是巴塞最想清走的球員之一。巴塞想跟巴夫韋迪協議解約，和平分手，讓他回復自由身，尋找新東家。

兩年前，巴夫韋迪加盟巴塞隆拿。（巴塞隆拿官網）

可是，巴夫韋迪企硬，要求巴塞賠償合約餘下兩年的人工才肯解約。巴塞拒絕賠償，並認為巴夫韋迪已經私下找到新球會，他的如意算盤是先獲取餘下兩年合約人工解約，再自由身轉投另一間球會。

巴夫韋迪在2020年2月以「救兵」身份來到巴塞，當時奧士文尼迪比利重傷6個月，巴塞申請緊急轉會，直接開出1800萬歐元的解約金，收購雷加利斯主力射手巴夫韋迪，簽約4年半。雷加利斯曾要求也緊急簽人，但遭賽會反對，結果失去巴夫韋迪後，雷加利斯當季護級失敗。巴夫韋迪在巴塞3個球季，各項賽事58次上陣，攻入10球。