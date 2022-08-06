西甲｜巴塞未達財政要求禁註冊新將　忙開源節流不忘繼續增兵

利雲度夫斯基幾經波折，終於披上巴塞隆拿球衣，昨日首次亮相魯營球場。但能否在下周日西甲開鑼戰上陣，仍成疑問。

財政狀况惡劣的巴塞，開鑼8天前仍未達到西甲賽會的要求，利雲在內的5名新球員全數未能註冊。巴塞會長拿樸在利雲發布會稱「我哋搞緊」，叫球迷放心。



利雲向拜仁慕尼黑早早表明去意，心有所屬，終算如願加盟巴塞隆拿，將會穿來9號球衣。魯營亮相會「循例」要表演控球，對「射手王」利雲來說毫無難度，頭頂腳踢心口控，還有空閒向皮球「錫兩啖」。

的波使乜驚？利雲以技術取悅巴塞球迷。（twitter）

利雲在記者會稱來到巴塞隆拿是挑戰自己，「想證明自己可以發揮經驗，推動全隊向前」。33歲的他自言愈老愈勁：「比起29歲時，現在感覺更好。年齡只是一堆數字。」

拿樸達表示會盡一切方法開源節流，確保新將能夠上陣。（Getty Images）

要證明自己，先要上陣機會。沒有資格，哪有機會？巴塞「缺水」，財政狀况仍未合乎西甲要求，今夏羅致的新將，包括利雲、基斯爾、安達斯基斯坦臣、祖利斯古迪及拉芬夏，續約的奧士文尼迪比利及沙治羅拔圖，仍然未能註冊。

利雲身穿9號，上季主人迪比射入在西甲射入12球。（Getty Images）

巴塞想註冊新球員，就要開源節流「做靚盤數」。前天，球會再次接觸法蘭基迪莊的代表，表明想在開咧前出售他，或要求他大幅減薪。賣家急讓，買家當然「收到風」。曼聯主帥坦赫格一直有與迪莊方面接觸，同時着曼聯的同事「別用急，慢慢來」。巴塞亦希望盡快清走不受重用的球員，如迪比、烏姆迪迪、巴夫韋迪，以求減輕薪酬負擔。與此同時，巴塞增兵仍未完，據報斟介車路士翼衛馬高斯阿朗素，進展順利。

迪莊近期在熱身賽上陣。（Getty Images）

此外，巴塞董事局繼續賣資產撲水，最新計劃是打算賣出影視製作中心Barça Studio的25%，獲取1億歐元。巴塞會長拿樸達在利雲發布會上表示正努力達到要求，盡快為新將註冊，「如果需要進一步行動，我們不會猶豫。我們有信心達到要，正等待西甲賽會決定」。