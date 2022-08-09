巴塞融資手段遭西甲質疑　五大新兵未能註冊　諗計逼四舊將減人工

離周六的西甲開鑼戰尚有5日，巴塞隆拿仍未註冊到羅拔利雲度夫斯基等5名新兵，因為西甲賽會發現巴塞今夏增加收入的財技中，部分涉及「左手交右手」，不能算作收入。

巴塞正努力削減現有球員的人工，聲稱找到證據指法蘭基迪莊、達史特根、碧基及朗格勒在2020年的續約涉及違法條款，要求他們將新合約作廢，重簽新約或沿用上一份舊約。



巴塞今夏從拜仁簽入利雲度夫斯基。（Getty Images）

巴塞今夏積極擴軍，買入波蘭前鋒利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）、法國後衛祖利斯古迪（Jules Kounde）、巴西中場拉芬夏（Raphinha）、丹麥後衛安達斯基斯坦臣（Andreas Christensen）及科特迪瓦中場基斯爾（Franck Kessie），5人至今尚未成功註冊成為西甲球員。西班牙《每日體育報》稱，今夏簽下新約的奧士文尼迪比利及沙治羅拔圖也未能註冊。

除利雲度夫斯基外，巴塞還買入了拉芬夏。（Getty Images）

為了符合西甲量入為出的財政公平政策，巴塞今夏三度融資，出售資產權益，增加收入，以滿足財政公平政策條款，得以註冊新兵。巴塞聲稱，融資、與Spotify新簽的贊助合約，加上球員離隊，為巴塞帶來超過8.5億歐元收入。

然而西甲賽會發現巴塞的財技有問題，不批准5名新兵註冊。巴塞聲稱出售未來25年西甲轉播權益的25%，帳面上獲得6.67億歐元。不過，西甲質疑當中1.5億歐元是巴塞「左手交右手」，不能算作收入。

西班牙電台《Cadena Cope》披露這宗交易細節，巴塞並非直接將25%的轉播權賣給投資公司Sixth Street。巴塞先成立一間空殼公司叫Locksley Investments，巴塞將轉播權益賣給這間公司，之後Sixth Street出資5.17億歐元向Locksley Investments獲得25年的轉播權，之後巴塞再用1.5億歐元獲得由第26年起的轉播權。故此，巴塞稱獲得6.67億歐元收入。

迪莊是巴塞最高薪的球員之一，巴塞一直希望他減薪或者離隊。（Getty Images）

如果巴塞想在周六對華歷簡奴的西甲首戰註冊所有球員，就要進行第4次融資，再出售資產，或者出售球員及減薪。巴塞一直為球員「瘦薪」而努力，昨日《The Athletic》的足球記者David Ornstein披露，巴塞去信法蘭基迪莊，聲稱發現上屆巴塞董事局與他在2020年續約時，存有違法行為，而且巴塞也掌握相關的證據，不排除採取法律行動；巴塞希望迪莊同意將2020年的「拖糧合約」作廢，沿用在2019年簽訂的合約。

據報碧基願意再減薪。（Getty Images）

最新報道指，迪莊並非唯一一位被要求將現行合約作廢的球員。同樣在2020年續約的達史特根、碧基及朗格勒也收到巴塞的通知，巴塞以續約涉違法行為為理由，要求3人廢除合約，當時巴塞會長仍是巴杜美奧。當中老臣子碧基已經接受巴塞的建議，將再度減薪，將與巴塞簽新約。為了幫助巴塞去年註冊新兵迪比，碧基已經同意減薪一次。暫時未知迪莊、達史特根及朗格勒的立場，其中朗格勒今季被外借到熱刺，而前兩者就仍是巴塞的主力。

同時間，巴塞希望巴夫韋迪及迪比盡快離隊，好讓騰出空間註冊新援。此外，受註冊問題影響，巴塞還未宣布簽入左閘馬高斯阿朗素的轉會。