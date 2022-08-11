西甲熱話｜忠實巴塞球迷為球會出氣　迪莊據理力爭反變眼中釘

巴塞隆拿一邊買人，一邊「瘦薪」，只求一眾新兵能夠註冊，法蘭基迪莊就是被逼迫的對象。巴塞為這名荷蘭中場提供兩個方案，減薪留隊或離隊，惟以上方案皆不能追討欠薪，球迷卻用激進方式促請迪莊減薪留隊。



巴塞隆拿今夏一口氣簽入5名新兵，加上續約的奧士文尼迪比利及沙治羅拔圖，全隊合共7人依然未在西甲註冊。

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巴塞今夏積極擴軍，成功招攬利雲度夫斯基等5名新兵。（Getty Images）

巴塞忙於「瘦薪」，巴夫韋迪（Martin Braithwaite）是目標人物之一，巴塞希望與他解約，但這名丹麥國腳企硬，要求巴塞賠上餘下兩年薪金才會走人。巴夫韋迪「賴死唔走」，早前代表巴塞出戰甘伯盃，介紹出場時卻被主場球迷「開汽水」，難掩尷尬。

欠債還錢，天公地道，但作為死忠的巴塞球迷，「巴塞永遠是對的」，總之不可以「反巴」，故此巴夫韋迪這種看似合理的行為，當然被「巴迷」視為眼中釘。

巴夫韋迪拒絕免費解約離隊 遭巴塞球迷狂噓無奈收起笑容

巴夫韋迪被視為巴塞冗員。（Getty Images）

為追討欠薪不遺餘力的，還有法蘭基迪莊。無論外間很多收購這名荷蘭中場的聲音，任它怎講也要留在巴塞，但他留隊就要接受減薪，並且不能取回欠薪。巴塞方面更有意採取法律行動，控告迪莊違約，目的只有一個，就是「走數」。無法收回欠薪，更要無端端變被告，迪莊當然「嬲到爆」，盛傳無論如何也不會屈服。

正如以上所說，「巴塞永遠是對的」，忠實「巴迷」日前再以激進方式要求迪莊減薪。當法蘭基迪莊駕車返回巴塞訓練場時，一班球迷在外守候，向着他的座騎連珠炮發，直斥「減薪啦賤人」。

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