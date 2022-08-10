巴塞鬧劇︱西媒吹捧碧基自我犧牲救母會　甘願棄人工繼續踢作樣辦

巴塞隆拿今個轉會窗動作多多，財困下仍買入6個新球員，卻受西甲財政公平條例所限，至今未能為任何一位新兵註冊。

有關他們的消息，內容永遠超乎想像，繼指出法蘭基迪莊及另外三名球員合約有問題，疑採取法律行動要求推翻，甚至向迪莊索償後，輪到碧基作出犧牲，願意不收人工留隊，惟當中不乏疑點。



巴塞陷入重大麻煩，碧基願意不收人工救母會。（Getty Images）

西班牙《阿斯報》報道，「碧基上周與巴塞會長拿樸達會面，拋出一切可能方案，確保他的合約符合西甲財政公平條款，不會構成問題。」

記者甘文尼斯（Santi Gimenez）這樣寫：「正如一年前巴塞在魯營西甲開鑼戰對皇馬蘇斯達前數小時，碧基自願減人工，讓巴塞可以簽入艾歷加西亞和迪比那樣，今年，歷史重演。」

為留效巴塞隆拿，碧基可以去到幾盡？（Getty Images）

去年收一半 今年或免費

美斯去年夏天離隊後，碧基被指是隊中最高薪球員，然後便是中場布斯基斯。他真正人工銀碼並未公開，只知當時他將人工減半，讓巴塞可註冊新球員。今年一月有西班牙傳媒爆料，宣稱碧基年薪高達2800萬歐元（周薪約53萬歐元），布斯基斯亦達2300萬歐元（周薪約44萬歐元），隨即被碧基上載糧單反擊——那張入數紙顯示，碧基半年人工僅為230多萬歐元，即約周薪8.8萬歐元。

今年夏天，巴塞再次註冊不到新球員，《阿斯報》指碧基「願意用一切方法幫助巴塞」，「碧基今個星期會改變合約內容條款，大幅削減人工，但並不是碧基所建議那樣多，他甚至提出不收人工。」

《阿斯報》宣稱碧基主動提出不收人工。（《阿斯報》截圖）

碧基已屆35歲，主帥沙維曾向他表明，球隊已不再需要他。可是碧基不願離開，堅信自己仍是球隊重要一員。他2020年與球會續約4年，合約2024年才屆滿。拿樸達曾埋怨，美斯沒有主動提出不收人工，最終導致他被迫離隊並轉投巴黎聖日耳門，主角換成碧基，他被《阿斯報》塑造成自願犧牲一切的偉人，至於真相是否真正如此，只有當事人才知道——畢竟巴塞已經不止一次借傳媒之手，脅迫一班球員「上轎」，2019年全隊大幅減薪時已經試過，而今次碧基被當成自願犧牲的偉人後，大家猜猜同一招會否用在同樣是「親生仔」兼人工高的布斯基斯、佐迪艾巴身上？

《阿斯報》聲稱，「巴塞並不接受碧基免費效力，但他的人工須視乎球隊需要，以能夠註冊已簽入的新球員及迪比利和沙治羅拔圖等剛續約球員。」

巴塞董事局近日對前任會長巴圖美奧跟四名球員2020年10月所續簽的合約提出質疑，當中正正包括碧基，以及法蘭基迪莊、朗格勒和達史特根。這四名球員同意減人工，換來更長年期合約，以便巴塞簽入新球員，四人之中，只有碧基沒有在之後的球季補回被削減的薪酬。今次碧基很大機會再次成為巴塞向更衣室開刀的利器，連球隊老大哥也願意免費留效，其他球員哪敢不從？勞工法例到底是什麼，巴塞似乎沒有當成是一回事。