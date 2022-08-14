英超｜曼聯4700萬鎊新中堅淪笑柄 賓福特主帥：站他身邊就拿到球
撰文：普利森
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曼聯遭賓福特0：4大炒，除了兩度犯下致命失誤的門將迪基亞，獲新帥坦赫格由阿積士帶到「紅魔鬼」、轉會費約4700萬英鎊的中堅利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez），同樣受千夫所指。
賓福特主帥湯馬士法蘭克（Thomas Frank）賽後一句話，可說是直接在他傷口上狠狠地「刷鹽」。
曼聯對賓福特失的第二個入球，利辛度馬天尼斯被入球的馬菲斯贊臣「泰山壓頂」般頂入，毫無還擊之力，他在多次與對手鋒將正面交手時也敗陣，終在半場被換走。
湯馬士法蘭克賽後在現場接受訪問時，被問及是否故意指示球員集中攻擊利辛度馬天尼斯，他笑着回應：「更貼切地說的話，是我們知道若（在爭球時）貼近他，一是可以搶贏皮球，一是可以搶到第二點。」
利辛度馬天尼斯身高1.75米，是目前英超最矮的中堅，也是整個聯賽中唯一身高1.8米以下的中堅。
🗣 “We knew more likely that we would either win it or have the second ball around it.”— Football Daily (@footballdaily) August 13, 2022
Thomas Frank on being asked if his side targeted the 5’9 central defender Lisandro Martínez during their 4-0 win over Manchester United. pic.twitter.com/ILdF9V0HSk
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