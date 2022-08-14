曼聯領隊坦赫格兩仗失光環　地獄賽程過到初一過唔到十五︱01球評

「咪一X樣！」無論是否支持曼聯，看着紅魔鬼慘被賓福特35分鐘內連入4球，香港球迷大概都在異口同聲默唸這四個字。甚至不用專業分析，任何足球愛好者均有眼見，曼聯老掉牙的問題老是常出現：攻不銳、守不穩，踢來一盤散沙，教練戰術發揮不到效果。

不過比起這堆問題更嚴重的是，那個理應帶領球隊走出谷底的領袖——強悍、嚴格、治軍有道、銳意改革球隊的新領隊坦赫格，神情一臉茫然，表現猶如迷失小男孩。曼聯的新球季，剛剛開始，彷彿已經嗅到又一次失敗的味道。



曼聯領隊坦赫格看着球隊被賓福特大炒，一臉不耐煩。（Getty Images）

曼聯今季聘請阿積士主帥坦赫格（Erik ten Hag）領軍，新人事、新作風，這位荷蘭教頭從強悍外型已告訴別人「我不好惹」，十分注重紀律，治軍極嚴，球隊訓練和強度也較前幾任主帥嚴格，季前熱身賽首仗便在泰國4：0大勝利物浦，繼而在澳洲的友賽三連勝，一度重燃球迷希望，以為今季或許終於會不一樣。

然而當上周英超賽季展開，曼聯先在奧脫福主場1：2不敵白禮頓，響起一大警號，到今周作客賓福特，上半場35分鐘已落後4球，前曼聯隊長加利尼維利形容：「像是大人對U9」。最令曼聯球迷沮喪的，不是又一次失望，而是他們早已習慣或預料這種恥辱敗仗，不久前頂着改革者光環的坦赫格，似乎同樣不會是「下一個費格遜」，後費Sir年代領隊總是那四個熟悉的字：「咪一X樣！」

曼聯作客0：4負賓福特，開季兩連敗。（Getty Images）

改革，當然需要時間，球隊不會一夜間強大起來，只是時間不等人，曼聯就算在轉型期之中，戰績也不能太難看。英超開季連負白禮頓、賓福特，怎樣也說不過去，坦赫格成為自1921年的卓文（John Chapman）以來，曼聯首個在頭兩場正式賽事均落敗的領隊，百年一遇的不名譽紀錄載入史冊。

「我的執教生涯之中，無論在任何地方，我都對球員要求很高。我期望他們付出100％去戰鬥，我們必須做得更好，互相合作，團結一致，組成一支球隊，與對手戰鬥。」坦赫格上月首次接受傳媒訪問時，說過以上一番話。看畢曼聯首兩場英超聯賽，只得說一句：知易行難。

賽後他直言，「半場時想換走全隊11人」，球員各自為戰，個人失誤一個接一個，跟他理想中的模樣彷如另一極端。為了收視也好，還是真心認為嚴格治軍的他確有費Sir影子也好，英國傳媒連月吹捧坦赫格，捧得愈高，跌得愈快，曾經擁有的光環，兩輪英超便墮落凡間，球隊信心再次墮入谷底。最不巧的是，下一輪比賽他們要面對可能現在最不想面對的對手——利物浦。

曼聯大敗予賓福特後，沒有一個球員離場時有勇氣望向坦赫格。（Getty Images）

信心本身是一種很脆弱的東西，季前熱身賽好不容易一步步重建起來，開季即遇兩連敗，而且兩隊均是曼聯理應獲勝的球隊，信心旋即無情摧毀。身體語人騙不了人，全隊球員離開賓福特球場時，沒有一個夠膽望向坦赫格，所有人匆匆低頭返回更衣室。

最有效走出低潮的方式，就是一場勝仗，問題是，下一周曼聯的對手是利物浦。上季曼聯主場0：5大敗，同樣是半場已吞4蛋。作客再負0：4，兩循環合計輸0：9。一支連續敗予白禮頓、賓福特，信心直插谷底的球隊，如何能夠擊敗利物浦？他早前在訪問中稱，很欣賞高普和哥迪奧拿兩位領隊，同時很有信心地說「所有時代都會終結」，並有信心自己及帶領的曼聯可以取而代之：「是的，我認為會這樣」，只是他真的能夠等到那一天嗎？

英超兩輪比賽後，曼聯排榜尾。（英超官網截圖）

曼聯英超未來賽程：



23/8／主場／利物浦

27/8／作客／修咸頓

2/9／作客／李斯特城

4/9／主場／阿仙奴

11/9／作客／水晶宮

18/9／主場／列斯聯

2/10／作客／曼城

10/10／作客／愛華頓

16/10／主場／紐卡素

20/10／主場／熱刺

23/10／作客／車路士



賽程可能是坦赫格最大敵人

現在只是季初，坦赫格理論上仍有時間為曼聯修正和調整，關鍵是是賽程。下一場對利物浦假如再次大敗，接下來作客修咸頓、李斯特城兩仗便許勝不許和，壓力更大，然後便要面對今季狀態飛躍的阿仙奴。

就算過得到8、9月份這關，10月只會更難捱——月初作客曼城，接着20日、23日先後惡戰熱刺和車路士。因此曼聯無論如何都要盡快從榜尾爬上來，否則拖至10月，只會對紅魔鬼更不利。

對曼聯而言，最壞不是坦赫格因領軍成績奇差被炒，而是一旦辭退他之後，接下來如何是好？明明計劃好要改革，無奈成績差被迫易帥，很大機會重蹈上季炒掉蘇斯克查，換上蘭歷克的惡運。上季已證明，根本沒有頂級名帥願意季中到曼聯犯險，今季亦難有例外。想到這點，曼聯或許最好還是祈求盡快贏波離開榜尾吧。