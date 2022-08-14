英超｜曼聯0：4賓福特後　英媒評三將得0分　正選最高分者僅3分

曼聯每場比賽後，英國《曼徹斯特晚報》（曼晚）都會為球員評分，在「紅魔鬼」0：4慘敗予賓福特一仗，被主帥坦赫格揚言「半場想全部換掉」的正選十一人當中，最高分的一個也只得3分。

曼聯隊長哈利馬古尼（Harry Maguire）雖不是最低分，對他的評語卻是一針見血。



《曼晚》在球員評分以「盧基梳爾和費特對賓福特的表現是場磨難」為題，向這兩名球員和失第三球的關鍵人物利辛度馬天尼斯打出0分。然而除了這三人吞下光蛋，其實曼聯全隊正選都遭一致劣評，6人獲1分，餘下2人獲「最高分」，分別是獲2分的達洛特，和整隊正選中最高分——3分的C朗拿度。

曼聯全軍對賓福特的表現，可以這張照片總結：茫無頭緒。（Getty Images）

C朗獲得「最高分」卻還是慘不忍睹，《曼晚》認為他是場上唯一有少許專業精神的曼聯球員：「他真的有去嘗試將比分變得好看一點，下半場浪費了幾次好機會。」達洛治雖是防線之一、也被指傳中質素低落，但至少「傳中有兩次成功交給Ｃ朗，但比數已是0：4了」。

其餘的0分和1分球員中，《曼晚》評價得最一針見血的，是低分常客、隊長哈利馬古尼：「毫無領袖風範、更對比賽毫無頭緒。在曼聯嘗試由自己後場組織的踢法中，卻完全沒警惕之心，沒被換走，可能只因為他比利辛度馬天尼斯長得高。」這一句無疑也是對馬天尼斯的批評，這位1.75米高的中堅在失第三球時，遭對手1.8米高的中場馬菲亞斯贊臣輕鬆壓住頂入。

曼聯隊長馬古尼繼續成為眾矢之的，卻不是今次最低分一人。（Getty Images）

《曼晚》對馬天尼斯的評分也毫不留情，只得0分：「在他被賓福特強壯的球員狠狠地擊倒之後，（領隊）坦赫格半場調走了他，意味他也成了質疑馬天尼斯的人之一。」不過，坦赫格賽後指自己半場換人並非只針對被調走的球員，「我想為球隊注入新活力。」

馬天尼斯的身材，成為他今仗被對手針對的弱點，終在半場被換。（Getty Images）

新加盟的基斯甸艾歷臣獲1分，評語指他要應付太多位置：「艾歷臣是個進攻中場、也是中場、有時做翼鋒。但要他踢防守中場的位置就不合適，他在這位置上被前隊友們擊敗了，球迷的噓聲似乎也打擊了他。」而後備落場的球員們則有較為正常的分數，當中華拉尼和新援左閘杜維爾馬拉西亞獲全隊最高的5分，麥湯米尼和安東尼艾蘭加則獲4分。

至於無計可施的主帥坦赫格，則獲2分，但評語對這位由阿積士來投的新帥尚算公道：「他的執教方式就像他還在教阿積士，堅持不起用防守中場，但手上沒有能執行這種戰術的球員。」