英超｜曼聯慘負C朗被指拒面對球迷　迪基亞主動受訪：我累輸波

曼聯崩潰式0：4敗予賓福特，一切由門將基迪亞（David De Gea）兩次低級失誤開始。他賽後主動要求電視台訪問，坦承責任；另邊廂，C朗拿度（Cristiano Ronaldo）卻被指不理球迷逕自離場。



一向被視為曼聯陣中最可靠球員的迪基亞，在作客賓福特一仗，表現卻是災難級，僅10分鐘面對達施華遠距離射地波，本應是輔身便可接實，惟他竟甩手，皮球由他腋下漏入龍門，讓賓福特打開紀錄，曼聯自此陣腳大亂。

曼聯大敗予賓福特，迪基亞今仗表現完全在水準以下。（美聯社）

18分鐘，迪基亞再次嚴重犯錯，他將皮球短傳予禁區頂的基斯甸艾歷臣，作為最應看清大局的一個，他竟不察覺艾歷臣身後已有對手球員殺到，結果皮球被搶走，造成第二個失球。接下來曼聯已無法再收拾殘局，再在短時間內連失兩球，半場已落後0：4，全場也以同一比數敗陣。

迪基亞賽後沒有逃避責任，英媒指他主動走向電視台《天空體育》的記者要求受訪，道：「我想負起責任，我覺得我令球隊三分盡失，我的表現完全在水準以下……今天是可怕的一天。」

談到兩次嚴重失誤直接導致失波，迪基亞道：「我們（失兩球後）應該有更好的回應，但我覺得我應該要救到第一球的，如果我做到，那賽果可能會不一樣。（第二個失球）我應該看清局面，開長波會是更好的選擇。我們總是嘗試保持控球的。」

迪基亞主動要求受訪：

🗣️ "I think I cost three points to my team today to be honest"



David de Gea personally asked to do the post-match interview after a 'horrible day' for Manchester United 🔴 #MUFCpic.twitter.com/Z9Ful028R1 — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 13, 2022

他指出，曼聯目前的情況明顯無法與其他球隊相比，「我們會見到有些球隊先失波，但最後能反勝5：1，但今天是我犯了一個錯誤之後，可能已改變了整個賽果。」被問到球隊如何可以改善，迪基亞稍稍語塞，然後道：「其他球隊都進步了，而我們還在原地踏步……季前集訓的表現不錯但還不足夠，我們要為會徽而戰。」

C朗心情惡劣 賽後被指拒絕向曼聯球迷致意

至於今季首次正選上陣的C朗拿度，雖然全場嘗試為曼聯破蛋，但最終無功而還，他賽後明顯心情惡劣。英國《曼徹斯特晚報》的主筆Samuel Luckhurst指，完場之後，C朗逕自走向球員通道，助教麥卡倫曾趨前嘗試要求他隨隊友向作客的曼聯球迷致意，惟雙方稍稍交談後，C朗沒有理會對方要求，便自行離去。

經歷一整個夏天想走卻走不到之後，C朗拿度今季第一次正選上陣便有災難性結局。（美聯社）

當然，即使如隊長哈利馬古尼般「做足功課」向球迷致意，也未必有好結果，Samuel Luckhurst指，現場一眾憤怒的作客「魔迷」看到馬古尼現身時怒罵：「他全場速度最高的一刻，就是走向球員通道的時候！」