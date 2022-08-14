曼聯棄將做英雄 勇救森林領軍挫韋斯咸 奪23年來英超首勝
撰文：吳慕兒
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英超周日諾定咸森林對韋斯咸，是森林23年來首仗英超主場賽事，主場球迷熱情打氣，氣氛熾熱。森林上半場先開紀錄，卻幾乎因一次失誤錯失贏波機會，轉捩點是由曼聯外借的門將甸恩軒達臣勇救十二碼，成功救主，擊敗韋斯咸全取3分。
兩隊全場互有攻守，上半場主隊森林接連多次攻勢均只差一點，42分鐘韋斯咸翼鋒賓華馬（Saïd Benrahma）將皮球送入網窩，然而前鋒安東尼奧犯規拉跌對手在先，入球被VAR推翻。
森林大難不死，果然有後福。上半場補時2分鐘，連格發動攻勢，皮球雖被韋斯咸守將撞中，但輾轉都是落在森林前鋒艾禾尼伊腳下，這位前利物浦青訓產品近門撞入，為森林攻入重返英超後的首個入球。
森林下半場初段幾乎再有進帳，53分鐘比蘭莊臣將皮球送入網內，入球越位在先被推翻。韋斯咸隨即加強攻力，關鍵一刻是61分鐘，森林守將麥堅拿門前解圍時皮球省中手，VAR向球證示意判罰十二碼，韋斯咸由隊長迪格蘭賴斯主射，被由曼聯外借的門將甸恩軒達臣接實，維持1：0比數。
補時8分鐘之多，雙方之後均未能取得入球，森林搶得重返英超後首場勝仗，全取3分。正當曼聯開季兩連敗陷谷底之際，連格與甸恩軒達臣兩位曼聯棄將一前一後在森林主場大發神威，相信無論是曼迷還是主帥坦赫格均百般滋味在心頭。
森林重返英超第一勝圖輯：
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