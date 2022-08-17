曼聯球迷喜訊｜全球首富馬斯克Elon Musk：我買緊曼聯

美國富豪馬斯克（Elon Musk）在Twitter發文，表示正收購曼聯。



向來喜歡玩社交媒體Twitter的馬斯克在香港時間今早投下「震撼彈」，震驚曼聯球迷，他發文說了一句「我正收購曼聯」。

有留言的曼聯球迷表示興奮，指「買曼聯好過買Twitter」；但亦有網民質疑馬斯克是否認真，還有人問「是否像你買Twitter那樣」？

馬斯克在社交網站表示，他正收購曼聯。（Getty Images）

暫時未知51歲的馬斯克是否認真收購曼聯，而曼聯班主格拉沙亦未有回應。

據《福布斯》的全球富豪榜排名，Tesla行政總裁馬斯克的身家有2701億美元，為當今全球首富。至於現時在美國上市的曼聯，按周二收市價計，市值約20.8億美元。換言之，馬斯克的身家是曼聯市值約130倍。

馬斯克在Twitter上發文，表示正收購英超球會曼聯。（Twitter）

曼聯今季成績低迷，在新帥坦赫格帶領下，首場英超以1：2不敵白禮頓，到上場作客賓福特更加被大炒4：0，曼聯如今兩連敗，排英超榜尾。曼聯球迷一直不滿美國班主格拉沙家族，批評格拉沙是「吸血鬼」。

英國《每日鏡報》去年曾報道，如果格拉沙收到超過40億鎊的報價，願意出售曼聯。格拉沙在2005年以7.9億鎊收購曼聯。