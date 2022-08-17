F1｜曼聯成冠軍車隊反面教材　平治領隊：無法繼續贏背後有原因

曼聯（Manchester United）今季一開局即遭兩連敗，球會內部又屢傳不利消息，毫無復甦跡象。

在2014至2021年間連奪8屆一級方程式（F1）車隊世界冠軍的平治車隊，領隊禾夫（Toto Wolff）直言會以曼聯為鑑。



F1今年換上全新的戰車設計規例，平治的戰車不再如過去8年般具統治力，速度上不及兩大對手紅牛車隊及法拉利車隊，只憑着戰車極佳的可靠性、有效的更新，及兩名車手咸美頓（Lewis Hamilton）和佐治羅素（George Russell）的上佳發揮穩定得分，但未曾奪得過分站冠軍，在餘下9站賽事之際，只能排在積分榜第3位；紅牛車隊已在榜首領放，平治可說無望衛冕。

平治車隊兩名車手咸美頓（左一）和佐治羅素（右一）屢屢登上頒獎台，但今季暫未能奪得分站冠軍。（Getty Images）

禾夫接受《金融時報》（Financial Times）訪問時，坦言平治「弄錯了一些物理學」，而這低潮對他而言是前所未有的困難，童年喪父、失學、曾遭不少打擊的他道：「我常被問，（要再贏）有多困難？我的人生經歷過許多事，當中有很多我會稱之為困境，但都無法跟這種困難（平治的低潮）相提並論。」他坦言，自己下個目標是「可持續的成功」，希望做到如法拉利般在每個年代都能爭勝。

他坦言給自己兩年時間去重建車隊，為此，他特別去研究一支曾非常成功的體育隊伍為何陷入低潮，研究對象正是曼聯。

曼聯在費格遜領軍的年代雄霸球壇，惟自費Sir退休後便無以為繼。（Getty Images）

「我曾研究為何一些強大的隊伍在連續奪冠之後，就無法再延續成就。」他道，「史上沒有（其他）體育隊伍能連贏8屆世界冠軍，背後是有原因的，因為一支隊伍的核心畢竟是人，而人是會自滿的，自然不會再有此前的動力，或是本身就不夠進取。」平治車隊擁有逾2000名員工，要繼續推動他們爭勝，無疑是禾夫刻下面對的課題，「我不懂得空氣動力學，但我很了解懂得做這件事的那個人。」

禾夫希望了解為何體育隊伍難以長時間不斷贏。（Getty Images）

50歲的禾夫現時擁有的資產估算約13億美元（約103億港元），在F1的影響力絕不遜於、甚至超過全盛時期的費格遜於英格蘭球壇的權勢，但禾夫年少時生活困苦，父親在他8歲時患腦癌，父母隨之離異，未幾父親因腦癌離世，他頓失支柱、也因而失學，成長途中又因經費不足被迫結束成為賽車手的夢想，轉而進入銀行界，他其後成為一位極為成功的商人，並在2009年入股成為威廉士車隊董事局成員之一，正式踏足F1。

過去8年間，平治車隊在禾夫領導下極為成功，但在2022年的新規例下則未能延續強勢。（Getty Images）

他在2013年離開威廉士、購入平治車隊3成股權，成為平治的董事兼管理層，車隊由2014年開始稱霸F1，連贏8屆車隊世界冠軍，令禾夫成為史上第二成功的F1領隊，僅次於已故的威廉士車隊前領隊、威廉士爵士（Sir Frank Williams），平治麾下車手也奪得當中7屆的車手冠軍（咸美頓6次、羅斯堡1次）。