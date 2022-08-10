F1｜咸美頓談上季失冠指有人作弊　法拉利雙子登封面獲譽顏值最高

世界一級方程式賽車（Formula One、F1）雖在放暑假，但七屆冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）仍成為話題，他近日登上時尚雜誌《名利場》（Vanity Fair）封面，更在專訪中談及去年煞科戰爭議性失冠的感受。

另外，法拉利兩位車手陸克萊（Charles Leclerc）和辛斯（Carlos Sainz）也成為《GQ》封面人物。



咸美頓在《名利場》的訪問中談及多個話題，除了透露曾要求好友湯告魯斯讓他參演《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick），「只當個沒對白的清潔工也OK」，未料對方竟邀他飾演戰機飛行員，可惜電影拍攝檔期跟上季F1鬥得最激烈的時間重疊，他只好拒絕。那段時間，也發生了他形容為「難以置信」的事。

咸美頓憶上季煞科戰失冠：有些事不對勁

2021年12月12日，上季F1煞科戰、阿布扎比站正賽，咸美頓整場賽事都保持明顯優勢，賽事尚餘5圈時，他已遙遙領先、拋離次席的「韋少」11秒，以為他能破紀錄第8次成為世界冠軍之際，卻發生意想不到的意外——當時在中下游的威廉士車手拉迪菲，與哈斯車隊的米克舒密加纏鬥之際意外撞欄，賽會出動安全車。

然而這次安全車處理卻充滿爭議，包括只容許在咸美頓和韋斯達賓之間、被超圈的戰車「解套」，時機也充滿爭議，最終把握安全車換上新胎的「韋少」在賽事重啟後，成功超越咸美頓，奪得分站冠軍、同時首度登上世界冠軍。咸美頓在這場賽事後一直沒有開腔談及當時心情，今次終向《名利場》說出感受：「事情接踵發生，我最大的恐懼也成真了。我本來以為他們不會如此作弊來陷我於不利的，當時我覺得這是不可能的、不會發生的。」

他談及完賽後，自己曾一片惘然：「我記得自己坐在車裏，對一切都難以置信，然後才記起要解開安全帶、要離開車子、我要爬出這架車，我要找到爬出車子的力量。但那時我感到軟弱無力。那一刻是我多年來，最難受的時刻。」《名利場》記者問他是否覺得比賽有作弊成份，咸美頓答道：「我知道發生了什麼事，我知道賽會做了什麼決定、和背後原因。是的，我知道有些事情不對勁。」

比賽結束後，平治車隊即提出抗議，認為時任賽事總監馬斯（Michael Masi）未有遵從賽事規例中的安全車程序，但終遭賽事裁判小組否決，平治最後也沒有堅持告上體育仲裁法庭。FIA其後宣布會就事件作深入的調查和分析，調查報告則指出，安全車程序問題是來自「不同人解讀規例時出現差異」，當時沒有讓所有被超圈戰車解套是「源於人為錯誤」，此後亦針對此案例修改規例字眼。

咸美頓認為F1突然執行飾物禁令是衝着自己而來，因而一度戴上大量飾物出席記招表示抗議。（Getty Images）

F1嚴格執行飾物禁令 咸美頓：衝着我而來

咸美頓也認為，賽會早前突然執行「禁止車手配戴飾物參賽」的法規，也是衝着自己而來，「我是唯一會戴飾物參賽的車手」，當然事實上不止他一人會戴飾物參賽。

談及他在之後一場記招上，戴上3隻錶、多隻戒指和頸鏈的舉動，他也笑道：「我就是要有幾多戴幾多呀。」回應他當時說「有兩件飾物我是脫不下來的，其中一件呢，我不能說它的位置」，他直言：「我只是在搞事，除了鼻環，我就沒有穿其他環了。但我就是想令人覺得，糟了，他真的在睪丸穿環了嗎？」此後他獲得「暫時通融」，暫不需脫下他的鼻環。

辛斯（左）和陸克萊（右）登上《GQ》封面。（Twitter@Charles Leclerc）

另一近年急速冒起的車手、法拉利的陸克萊，近日也與隊友辛斯一同登上《GQ》封面，這對獲車迷認為是目前「顏值最高組合」的車手穿起Giogio Armani及Ferrari服飾拍攝硬照，該篇訪問指陸克萊也受「飾物禁令」影響，皆因深愛他的法拉利機械士們為他買來一條幸運金頸鏈，可惜因禁令，他再無法戴上頸鏈參賽。

陸克萊也談及自己的職業常令母親感到不安，尤其他的教父比安基（Jules Bianchi）在2014年為沙巴車隊出戰F1日本站時受重傷、翌年離世，終年25歲；陸克萊的父親也在2017年因病去世，更令母親憂心再失去兒子。

「（出戰F1）對我母親來說是很難受的，我也不知道能怎樣安撫她，只能說：我很愛我的工作。除此以外，就無法再說什麼來讓她好過一點了。我不會說我會小心行事，那是謊言……雖然這項運動的安全性多年來已大幅改善，但她深知這項運動有多危險。」陸克萊續道：「最重要的是，她知道，坐進戰車裏的時光，就是我最快樂的時候。」