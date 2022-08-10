F1｜Alpine轉會風波或告上法院　傳列卡度向麥拿侖索天價違約金

F1早前爆出轉會羅生門，Alpine的兩屆世界冠軍車手艾朗素（Fernando Alonso）突然宣布下季轉投阿士頓馬田（Aston Martin），Alpine宣布將青訓產品、新星皮亞斯特利（Oscar Pastri）升班，卻遭公開否認，盛傳皮亞斯特利已跟麥拿侖簽下合約，明年便會取代歷卡度（Daniel Ricciardo）的席位。

事件近日再有進展，Alpine表明或會將皮亞斯特利告上法庭，列卡度則正與麥拿侖相討解約條件。



在這宗轉會風波中成為中心的皮亞斯特利，上周宣布「明年不會為Alpine出戰」時，說得斬釘截鐵，盛傳這名澳洲小將已經與麥拿侖簽下合約，明年便會為這支英國車隊效力，展開其F1處子賽季；同時，Alpine一方聲稱與皮亞斯特利在2023年仍有合約，有權要求他為車隊效力，認為對方違約。

然而，綜合外媒報道，F1的「合約認證小組」已查證過皮亞斯特利無論是與麥拿侖簽訂的合約，或是與Alpine簽訂的合約，兩份都是有效合約。

皮亞斯特利還未在F1出戰過，已令車手市場一片混亂。（Getty Images）

不過，其中一間率先爆出內情的媒體RacingNews365.com指，皮亞斯特利與Alpine的合約合是在2021年11月簽下，訂明若Alpine需在2022年內將皮亞斯特利列為F1車隊後備車手、及提供3500公里的私人測試里數，若Alpine一方履行了前述責任，便可將皮亞斯特利安排到2023年的一個比賽席位，惟重點是：「合約是與Alpine車手學院簽下，不是與Alpine F1車隊簽下」，因此根本不是一份F1合約，皮亞斯特利大有機會因而能自由加盟麥拿侖。

皮亞斯特利（中）是由前紅手車手韋伯（右）的經紀公司JAM Sports Management所管理，而韋伯在出戰世界耐力錦標賽時，與現任麥拿侖領隊Andreas Seidl已合作過、關係緊密，普遍認為這是皮亞斯特利轉投麥拿侖的契機。（Getty Images）

Alpine領隊沙夫拿亞堅持，其律師團隊認為Alpine與皮亞斯特利的合約有效，直指這名21歲小將背叛了為他生涯投資極鉅的車隊，「我由1989年開始在F1工作，從未見過這種情況，而且這無關F1，而是作為一個人的誠信。我們在他身上花了很多個百萬的歐元，所以我真的不明白。」他向《路透社》直指，很大機會要從法律途徑解決，「我們有超過9成機會要在最高法院解決這件事。」

列卡度即使在明年離開麥拿侖，也有機會回歸Alpine。（Getty Images）

麥拿侖F1車隊簽下皮亞斯特利後，當冒之急是與列卡度商討「分手」條件，33歲的列卡度的合約到2023年才屆滿，意味麥拿侖若要跟他解約，很大機會要支付違約金，報道指，列卡度陣營要求麥拿侖賠償2100萬美元。

有指列卡度很大機會返回前身為雷諾車隊的Alpine，沙夫拿亞也表明不會抗拒列卡度回巢。另外，早前有報道指，效力艾法托利的加斯利（Pierre Gasly）和威廉士的艾邦（Alex Albon）也是Alpine的心儀目標，雖然兩人早前都已與目前效力的車隊續約，但一度有傳加斯利的合約中有條款，可讓他自由轉投排名比艾法托利高的車隊。

加斯利作為紅牛運動員的合約明年底才結束，他曾坦言自己沒有選擇權。（Getty Images）

惟紅牛顧問馬高受德國《Sport1》訪問時，直指從來沒有此條款，艾法托利領隊杜斯特也道：「紅牛沒可能讓他走，若紅牛車隊任何一位車手不能出賽，除了加斯利，就沒有其他車手能勝任。」這也意味若Alpine想羅致加斯利或艾邦，都必需支付「轉會費」才有希望，這也令列卡度的「勝算」大增。