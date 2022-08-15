港超聯｜南區力爭前四　熱身賽贏波不自滿　鄭兆聰：睇曼聯就知啦

港超聯球隊冠忠南區周一（15日）假香港仔運動場舉行開操拜神儀式，球隊今季增添12名新兵，主席陳文俊透露班費約800至850萬港元，與主教練鄭兆聰異口同聲表示以衝擊聯賽前4為目標。



冠忠南區新球季陣容有不少變動，簽入12名新球員，包括曾效力南華的鋒將艾華、港隊翼鋒李嘉耀、謝朗軒、基斯及回巢的港隊中堅劉學銘等。主席陳文俊表示：「班費約800至850萬，每年都是差不多這數目，以這班費有這個陣容，是滿意的。希望球隊能衝擊前四。」他認為數字上似是進出球員很多，惟骨幹其實沒太大變化：「例如列文離隊就找來基斯，前面占士（夏志明）去了英國，就有艾華替補，都是位換位。」

冠忠南區共簽入12名新兵。（葉詩敏攝）

教練團方面，上季擔任球隊技術總監的鄭兆聰（Ricky）重返主教練一職，他坦言12新兵磨合當然需要時間，惟港超聯停了逾半年，他認為各隊球員狀態相約，「除理文、傑志同東方踢亞洲賽是着數一點外，其他球隊都差唔多，好視乎我們頭幾場波盡力去做，去到一個好狀態比賽。」

鄭兆聰重新出任南區主教練，他認為除了三支出戰亞洲賽的球隊，其他狀態相約。（葉詩敏攝）

劉學銘自2019年離隊後，曾被東方龍獅外借到理文、飛馬和流浪，Ricky期望學銘能踢回數年前在南區的水準，「離開了少踢，對他一定有影響，但我與他合作過，知佢畀到幾多我，他26歲仍是當打，靠他自己要操弗，野心要大點。」

前鋒夏志明約滿離隊後，球隊簽入速度型的艾華，不過Ricky坦言希望新加盟的李嘉耀能做到占士以往的角色，「不容易的，因為占士每季在南區都有不錯入球紀錄，占士是其中一個華人前鋒識入波，希望嘉耀可做到。」他又透露：「速度型的艾華與經驗豐富的史提芬彭利拿，兩個不同類型球員，會在鋒線爭位，視乎對手。」

冠忠南區日前與另一支區隊深水埗友賽，以3：1反勝，Ricky指球隊磨合得不俗，笑言：「但正式比賽是另一回事，你睇曼聯就知啦。」他表示新季會以港超聯前4為目標。

至於相隔3年重投南區的守將劉學銘，表示早前入選港隊，因而保持訓練和狀態，「返嚟感覺好開心，深明同位置的競爭好大，需與3名外援爭正選位置，他們都好有能力，但這是正面競爭，要有人推動先有進步。」他坦言過去幾年狀態曾低迷，「外借過幾間球會，要適應踢法同體系，Ricky會較了解我，希望透過他可以發揮到我最大能力。」

對於今季目標，劉學銘表示希望能為南區贏得錦標，「南區一直都未有拎過錦標，想幫球隊拎返，證明南區的能力。」