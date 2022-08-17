保齡球｜港隊揚威青少年亞錦賽 男子四人賽力壓星馬奪冠
撰文：陳智深
出版：更新：
香港體壇再有喜訊！香港保齡球隊代表林嘉垚、梁匯智、袁焯軒及黃焌銘，今日（17日）於泰國曼谷舉行的第21屆亞洲青少年保齡球錦標賽四人賽項目，以59分之差擊敗馬來西亞，奪得男子組冠軍。
港隊代表林嘉垚、梁匯智、袁焯軒及黃焌銘，經過第一節首12局賽事後，以2608分暫列第3，落後2652分的科威特及2609分的新加坡。
至第2節，港將在最後12局後來居上，其中有7局更打出230以上的高分，最終在24局比賽中合共取得5299分，力壓5240分的馬來西亞及5060分的新加坡勇奪冠軍。
香港代表隊將在完成餘下賽事後，於周六（20日）晚上從泰國返港。
桌球｜世界混雙賽首日演夢幻對決 吳安儀夥特林普鬥奧蘇及伊雲絲港超聯︱流浪簽巴西小國腳挑戰前四 李輝立：有機會挑戰東方特首李家超造訪體院晤運動員 「一同支持年輕人追夢」張家朗入讀浸會大學 與5名精英運動員同透過優才計劃獲取錄劍擊．手記｜追趕香港劍手的金牌戰績 本地賽的一小步也是進步「劍神」張家朗透過優才運動員計劃入讀浸大：先謹慎地跟上學業棍網球｜香港隊戰U21世錦賽獲4連勝 躋身白金組爭排名【田徑】陳佩琦加入力量訓練擺脫低潮 世大運個人賽入圍信心大增