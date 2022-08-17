保齡球｜港隊揚威青少年亞錦賽　男子四人賽力壓星馬奪冠

撰文：陳智深
出版：更新：

香港體壇再有喜訊！香港保齡球隊代表林嘉垚、梁匯智、袁焯軒及黃焌銘，今日（17日）於泰國曼谷舉行的第21屆亞洲青少年保齡球錦標賽四人賽項目，以59分之差擊敗馬來西亞，奪得男子組冠軍。

港隊代表袁焯軒（左起），黃焌銘，梁匯智，林嘉垚力壓馬來西亞及新加坡奪冠。(香港保齡球總會提供)

港隊代表林嘉垚、梁匯智、袁焯軒及黃焌銘，經過第一節首12局賽事後，以2608分暫列第3，落後2652分的科威特及2609分的新加坡。

至第2節，港將在最後12局後來居上，其中有7局更打出230以上的高分，最終在24局比賽中合共取得5299分，力壓5240分的馬來西亞及5060分的新加坡勇奪冠軍。

香港代表隊將在完成餘下賽事後，於周六（20日）晚上從泰國返港。

青少年亞錦賽香港代表奪冠。(香港保齡球總會提供)
桌球｜世界混雙賽首日演夢幻對決　吳安儀夥特林普鬥奧蘇及伊雲絲港超聯︱流浪簽巴西小國腳挑戰前四　李輝立：有機會挑戰東方特首李家超造訪體院晤運動員　「一同支持年輕人追夢」張家朗入讀浸會大學　與5名精英運動員同透過優才計劃獲取錄劍擊．手記｜追趕香港劍手的金牌戰績　本地賽的一小步也是進步「劍神」張家朗透過優才運動員計劃入讀浸大：先謹慎地跟上學業棍網球｜香港隊戰U21世錦賽獲4連勝　躋身白金組爭排名【田徑】陳佩琦加入力量訓練擺脫低潮　世大運個人賽入圍信心大增
保齡球
香港運動員
你可能感興趣