保齡球｜港隊揚威青少年亞錦賽　男子四人賽力壓星馬奪冠

香港體壇再有喜訊！香港保齡球隊代表林嘉垚、梁匯智、袁焯軒及黃焌銘，今日（17日）於泰國曼谷舉行的第21屆亞洲青少年保齡球錦標賽四人賽項目，以59分之差擊敗馬來西亞，奪得男子組冠軍。



港隊代表袁焯軒（左起），黃焌銘，梁匯智，林嘉垚力壓馬來西亞及新加坡奪冠。(香港保齡球總會提供)

港隊代表林嘉垚、梁匯智、袁焯軒及黃焌銘，經過第一節首12局賽事後，以2608分暫列第3，落後2652分的科威特及2609分的新加坡。

至第2節，港將在最後12局後來居上，其中有7局更打出230以上的高分，最終在24局比賽中合共取得5299分，力壓5240分的馬來西亞及5060分的新加坡勇奪冠軍。

香港代表隊將在完成餘下賽事後，於周六（20日）晚上從泰國返港。