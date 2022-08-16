劍擊．手記｜追趕香港劍手的金牌戰績　本地賽的一小步也是進步

以往香港本土劍擊賽，不論撞傷或「拗柴」，在場醫護人員都會奉上一包冰，彷彿冰塊能醫百病。直至日前的康文署公開劍擊錦標賽，冰，終於變成止痛噴霧。

還有鐵板劍道、視像裁判，就連裁判人數都增加了……

細微一小步，依然是進步。在香港劍手成績傲視世界之時，本土賽事也慢慢起步，但願有天能與世界接軌。



張家朗及江旻憓等港將近年在國際賽屢獲殊榮，我們透過網上直播一睹港隊風采，也看到外地劍擊國際賽的創意與多樣性，體育館、單車館、展覽館，甚至是酒店宴會廳，都是比賽場地。若是世界錦標賽及奧運會等大賽，場地更大，除了紅黃藍綠四色劍道及決賽台等基本配置，更有燈光效果配合，觀賞價值更高。

張家朗與蔡俊彥再度在公開賽決賽碰頭。（鄭子峰攝）

回歸本地賽事，近兩次公開賽難得有電視直播，觀眾從鏡頭或會看到，本地賽事既沒決賽台，又欠巨型佈景版，只是有一條一條密密麻麻的劍道，劍道之間放着木枱架起裁判器，場地兩側佈滿劍袋和其他器材。

香港本地賽事，暫時的確與世界有差距。

每逢有劍擊賽事，香港公園主場館就人頭湧湧。（楊宇翹攝）

香港場地與世界的差距

港隊佩劍代表羅浩天直言：「香港比賽對比外地賽，欠缺一點『比賽』的感覺。」在海外比賽，熱身區是基本設定，通常在主場館外另覓地方，但香港場地少，面積亦有限，這是暫時難以改變的現實。要熱身就要靈活變通，劍手們大都把握場與場之間的空檔，也會善用主場外或二樓的緩跑徑。

此外，為配合短暫的場地設置（大多是兩、三天），本地賽事多數以電布取代正常鐵板作為劍道，電布設置省時方便，但較易令劍手滑倒受傷。

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香港劍擊公開賽獨有的味道 17條劍道外的劍手百態

沒有空間熱身，主場館外的位置成為熱身勝地。（楊宇翹攝）

引入科技追趕世界？

場地問題不是一時三刻可以解決，從配套入手是必然的可行之法。譬如劍道問題，經過連番爭取，如今有4條正常鐵板劍道。賽會亦引入視像裁判（Video Referee），這跟足球的VAR差不多，若劍手不認同裁判，即可比劃一個「四方框」手勢，示意要翻看慢鏡，這在以前的本地賽事，根本沒有可能出現，如今無論青少年或成年組，戰至16強都有機會使用。

本地賽增添不少器材，提升整項賽事的水平，就如視像裁判。（葉詩敏攝）

美中不足的是，機件故障老是常出現，當劍手打得如火如荼之際，卻因為錄像系統「hang機」而無法即時翻看片段，要暫停等待才可繼續，相關工作人員則要東奔西走，忙得不可開交。

進步的過程必然有障礙，但進步肯定是好事，哪怕只有一點點。重劍的方凱申說：「（本地比賽）配套升級必然是好事，當中一定有難處，需要更多時間，總會一步一步跟上國際水平。」

劍手兼任裁判 vs 新牌裁判

本地賽事另一個問題是裁判不足。回溯十多年前，裁判只得「小貓三四隻」，小組賽需要由劍手輪流擔任裁判。時至今日仍然發生，譬如男重小組賽，部份港將要身兼兩職，既要作賽，又要判劍。邊打邊判，場面有點滑稽，大家也習以為常，但習慣又是否代表適合？

裁判不足，小組賽只好找劍手兼任裁判。（楊宇翹攝）

為了解決這個問題，劍總最近舉辦裁判班。一批新人剛獲資格，難免欠缺經驗，有時連遙控也搞不清楚，有劍手笑說「自己判返仲快」。新手裁判面對一眾港將，壓力倍增，加上對自己不信任，判決就更猶疑。舉例說，方凱申在16強一戰，因為裁判一個不肯定的判決而挑戰對方，這種不信任延至最後，全場多次以言語及手勢向裁判「提水」，表現肉緊。

當然，總不能擔心新手們判錯而不給予機會，「唔做」當然「唔錯」，但新牌裁判沒有磨練的機會，最終只能原地踏步，港將們亦理解這一點。重劍的黎家俊說：「現時本地比賽愈來愈多人參加，若因為不夠裁判，擔心影響流程而增加淘汰人數，反而是『斬腳趾避沙蟲』。香港劍擊愈來愈好，應該更接近國際賽，而非愈行愈遠。」

（葉詩敏攝）

拒絕原地踏步 陣痛過後才是重點

當香港劍手不再是志在參與，已升格國際大賽的得獎常客，甚至是奧運金牌級數，香港劍擊的下一步，又是什麼？從硬件例如場地和技術配套，到軟件的裁判、教練、劍手等人才，我們要努力的空間，依然大得很。「有，但未夠」，彷彿是本地劍擊比賽的寫照，每一次出現的「蝦碌」，要說的不是賽會和裁判的不濟，反而是大家努力地在不同崗位都踏出了一小步。成長總會衍生陣痛，但克服過了，有朝一日總會追上世界的步伐。

細微得如一支止痛噴霧，至少本地賽正緩緩地向世界接軌。（趙子晉攝）

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