棍網球｜香港隊戰U21世錦賽獲4連勝　躋身白金組爭排名

香港棍網球代表隊正於愛爾蘭出戰男子U21棍網球世界錦標賽（World Lacrosse Men's U21 World Championship），進入白金組。



U21世錦賽由8月10至20日在愛爾蘭利默里克大學舉行，共有23支球隊角逐，但並非所有球隊都可爭奪冠軍。球隊按世界排名劃分成5組，A組為排名最高的5支球隊（美國、加拿大、易洛魁聯盟、澳洲及英格蘭），B組和C組的首3名及兩組當中的最佳第4名，便可與A組5支球隊再爭錦標。

至於D組和E組則旨在向球隊提供「發展及提供錦標賽經驗」，完成小組賽後便會與B組及C組中未能打入「爭標組」的球隊，在排名賽「白金賽」角逐第13至23名。

港隊（黑色球衣）在小組賽擊敗瑞典（黃衫）。（香港棍網球總會）

香港隊分入E組，表現也沒令人失望，首3場小組賽先以11：4擊敗韓國、9：8險勝波蘭、11：5擊敗荷蘭，在當地時間周一對瑞典時，雖在惡劣天氣下作賽、期間更兩度因雷暴警告需暫停賽事，但港將發揮未受影響，先由李安、陳俊偉、李嘉寶、杜康互相配合得分，首節以3：1領先；換邊後戰況一度膠着、並因雷暴警告需「轉場」，再由曾慶睿入球拉開比分，半場領先4：2。

換邊後港隊由李嘉寶在6分鐘內連入兩球，雖然瑞典一度追回兩球，但港隊在杜康全場交出3次助攻下，由蔡沐恩和李嘉寶再入球，加上全場救出11球的門將陳柏朗表現出色，香港隊最終以10：4獲得小組4連勝，躋身「白金組」爭奪排名，下仗將於8月17日香港時間晚上10時，與波蘭對烏干達的勝方交手。