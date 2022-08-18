英超熱話｜C朗襲小球迷案件作結 被當地警方有條件警告
撰文：趙子晉
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C朗拿度今年4月作客愛華頓落敗後，賽後疑因發脾氣打走小球迷手中的電話，事件其後發酵，原來這名小球迷患有自閉症，母子二人最後前往警局報案。默西賽德郡警方經過調查後，日前發聲明決定有條件警告C朗。
曼聯上季作客愛華頓一仗，結果以0：1落敗。當C朗沿球員通道離開時，一名14歲的愛華頓球迷Jake以手機拍攝離場球員，C朗一時「唔高興」，用力地一手拍走其手中的電話，手機跌落地上損壞、小球迷的手背亦瘀黑。
C朗事後「知衰」發文道歉，並邀請對方來奧脫福，豈料「補鑊」失敗，小球迷母親回絕C朗的好意，Jake更坦言不希望再見到C朗。
經過默郡警方的調查後，日前發聲明公布結果，「一名37歲男子，因涉嫌毆打及刑事毀壞，與4月9日在葛迪遜公園球場的愛華頓對曼聯一仗有關，早前自願接受調查，如今以有條件警告（Conditional Caution）處理，案件告一段落。」
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