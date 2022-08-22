英超｜朗尼提議一法門激活馬天尼斯　勸拉舒福特想清楚前程

現任華盛頓聯隊主帥的曼聯名宿朗尼，周日在英國《泰晤士報》撰文，表示自己若果是曼聯領隊的話，他不會派C朗拿度及拉舒福特上陣對利物浦，因為曼聯需要活力。對於新援利辛度馬天尼斯，朗尼認為要曼聯戰術配合，才能發揮他的能力，並聲稱若果馬天尼斯效力的是曼城，根本不會有問題出現。



曼聯將於香港時間今晚深夜3時對利物浦，名宿朗尼撰文談到曼聯近期的問題，他質疑C朗及拉舒福特的狀態，認為兩人不適合正選上陣對利物浦。他解釋：「如果我在坦赫格的位置，我想在場上添加活力。曼聯未能找到新的9號球員，所以上場對賓福特要倚重C朗，儘管C朗跟球隊一起操練不多，他看來需要更多時間去提升狀態。」

C朗上場對賓福特正選披甲。（Getty Images）

「他亦向外界表明，他想離開球會，我不知他的原因，但正如我上期專欄所寫，我會讓他離開。他是個優秀的球員，總能取得入球，但坦赫格的任務是建立一支球隊，可以在3至4年爭逐錦標。重建需要用年輕球員。」

「至於拉舒福特，我覺得他做任何事之前，先需要下工夫去尋找自我，弄清楚想追求怎樣的目標才是對他自己好。看到他的一個問題：他看來想做很多事除了足球以外。我有一段長時間沒有見到他在場上展露笑顏。他的表現沉淪，已經超過一年沒有入選國家隊。」

朗尼希望拉舒福特想清楚自己的目標。（Getty Images）

「你看得到現在的拉舒福特跟他當年出道時的分別，他展現出來的激情，還有他入球後的笑容，簡直是天與地！他需要好好看一看自己，坦赫格及教練都需要弄清楚，跟他坐下來談一談，真誠地交流。因為你不能在事情不對勁時就不斷冷落他。」

利辛度馬天尼斯的身材令人擔心。（Getty Images）

朗尼在專欄談到由阿積士加盟的利辛度馬天尼斯，這位阿根廷守將身高1.75米，被指無法適應英超的風格。朗尼認為馬天尼斯是一位好球員，但必需要配合戰術。他寫：「我覺得馬天尼斯有潛力在英超取得成功。他是個好球員，但他需要一支主導控球的球隊，而且要踢高位防守，才能發揮出他閱讀球賽及用波的技術。」

朗尼認為身材矮小的球員，也能成為頂尖的防守球員。他續寫：「如果你將馬天尼斯放入曼城，大家就不會有任何質疑。費蘭甸奴都踢過曼城的中堅，馬斯真蘭奴在巴塞隆拿也是一樣，兩人的身材都不高大。」

朗尼還舉例加利尼維利都試過在曼聯踢中堅，「問題在於球隊是否有一套合適的戰術，坦赫格愈快建立到他的風格及體系，馬天尼斯就愈容易踢得好。」

朗尼認為迪基亞不適應坦赫格的戰術風格。（Getty Images）

然而，要踢出坦赫格心目中的足球，迪基亞可能是個阻礙。朗尼寫：「對於像我及坦赫格這類領隊，我們都喜歡從後場組織起來，這個不是迪基亞習慣的踢法。」

「又要回到買人的問題上。」

「當球隊想要進步，在每個位置招募到球員，必須跟領隊的要求一樣。」

「他們的排陣就只是將球員放在一起，或者因為他們過往有過太多領隊，有點混亂。」

「迪基亞是個優秀的門將，他的腳下工夫也可以的。不過，他不是種那種能夠主導球賽的門將，例如像艾利臣比加或艾達臣摩拉斯。」

「現今很多比賽都重視門將的參與，領隊要決定他們想要哪一種球員。」