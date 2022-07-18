美職聯｜巴利地標登場後備入替　賽後透露首戰難以適應的一件事

加里夫巴利早前宣布轉戰美職聯，加盟榜首FC洛杉磯，這名32歲的威爾斯球星迎來地標戰，後備入替披甲約半小時，全場歡迎巴利登陸美職聯，但他賽後透露一件事令他吃盡苦頭。



加里夫巴利（Gareth Bale）成為美職聯最大名的球星，早前宣布加盟FC洛杉磯，為卡塔爾世界盃作好準備。登陸美職，以為巴利主要養老，但他明言不只是為了世界盃，更為了兩年後的歐洲國家盃。

加里夫巴利轉戰美職聯拒絕養老 豪言領軍捧盃最快本周末上陣

FC洛杉磯宣布重量級球星來投 巴利：這是合適的時刻

加里夫巴利轉戰美職，不止為了世界盃。（Getty Images）

FC洛杉磯今仗作客鬥拿舒維爾（Nashville SC），穿上11號球衣的巴利先列後備。千呼萬喚下，下半場中段終於登場，入替一刻，全場掌聲雷動，不少球迷高舉手機拍下這一刻。

來到新環境，不會影響巴利的技術，第一腳第一時間橫傳隊友再走位，邊線再接應隊友傳球，對手隨即貼近施壓，以為巴利被迫到後傳，他卻找到私家路，向後一給後腳傳給隊友。落場頭兩腳波，已經顯露其功架及視野。

Gareth Bale made his debut for @LAFC last night. His first two touches were saucy (via @ESPNFC) pic.twitter.com/v534jSQJLt — Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) July 18, 2022

雖然技術不影響，但天氣有影響，巴利坦言要再適應，「天氣固然熱，加上潮濕，我在熱身時已經十分辛苦，你們在直播鏡頭看不到熱力，所以我需要再適應。」

落場僅踢半小時左右，巴利不太介意，因為現時需要更多的時間重拾狀態，並再度重申自己不是養老，「我會嘗試繼續為球隊貢獻，並贏得更多獎盃。」FC洛杉磯現時在西岸高踞榜首。

加里夫巴利熱情地為球迷簽名。（Twitter截圖）

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