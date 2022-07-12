加里夫巴利轉戰美職聯拒絕養老　豪言領軍捧盃最快本周末上陣

歐聯冠軍得主加里夫巴利，亮相美職聯球隊FC洛杉磯，將會穿起11號球衣。

離開皇家馬德里，巴利的生涯去向繫於年底卡塔爾世界盃。外界認為巴利尋找新東家，只為保持狀態出戰世界盃。他在發布會豪言尚有「大把世界」，並非「等退休」。



巴利昨晚正式亮相FC洛杉磯，手執球衣與頸巾，大談抱負。他與該支西岸榜首球隊簽約兩一年，附有延長一季的條款，代表可能效力至2024年球季。隊中有曾效力阿仙奴的墨西哥國腳卡路士韋拿，且新近簽入帶領意大利奪得歐國盃的中堅基亞連尼。

加里夫巴利轉戰美職，不止為了世界盃。（Getty Images）

外界曾認定巴爾生涯最後目標是帶領威爾斯重返世界盃，一旦出局便可能宣告退役。他如願在附加賽擊敗烏克蘭而出線，於是離開皇馬後，下一站便以出場機會為主要考慮，以求保持狀態迎接世界盃。但巴利表示，加盟FC洛杉磯並非只為世界盃：「我將會繼續努力，這裏給我最佳機會，為2024年歐國盃奮鬥。體能、醫療及提升表現的團隊都很好，讓我保持狀態。」

加里夫巴利開出罰球令烏克蘭球員擺烏龍，助威爾斯重返世界盃決賽周。（資料圖片／美聯社）

巴利強調轉戰美職聯，不是「踢一陣就走」，「我希望可以發揮作用，帶領球隊更進一步，贏取錦標，在這個聯賽留下足跡，幫助美國足球的發展」。他在記者會當日早上已首次參與操練，而因為美職聯轉會窗在本周四才開始，巴利最快可在今周末對拿舒維爾上陣。