美職聯︱加里夫巴利黃金左腳開齋　網民錯重點針對另一人

轉戰美職聯（MLS）球隊FC洛杉磯的威爾斯球星加里夫巴利（Gareth Bale），仍在適應期，再次為球隊後備上陣，已經有個好開始。

他在完場前7分鐘在右路推入禁區，再起「黃金左腳」一射中鵠，這記招牌射門為FC洛杉磯鎖定2：0勝果，全取3分。賽後球迷談論的焦點卻非巴利，而是對手門將身上。



巴利為FC洛杉磯僅第二次後備上陣，即取得入球。（Twitter）

33歲的巴利繼上周地標戰對拿舒維爾後備上陣18分鐘後，今周聯賽FC洛杉磯作客肯薩斯體育會一戰再度先列後備。他在65分鐘後備上陣，完場前7分鐘FC洛杉磯一次突擊機會，巴利首次起腳便取得進帳，攻入在新球會的首個入球，為球隊領先優勢擴大至2：0，最終順利以此比數全取3分。

這記招牌左腳入球，賽後卻被網民批評全因對手肯薩斯體育會門將普斯甘普（John Pulskamp）失誤所致。有球迷諷刺：「真是出色的把關」，另一人稱：「我喜歡巴利，但這個門將是誰？」也有人笑稱，「那個門將到底向誰大叫？他被一記軟弱無力的射門弄得近柱失守。」

對於巴利來說，入球如何取得，並不重要，「最重要的是我們贏得比賽。」他很開心後備上陣帶來貢獻，「個人而言取得首個入球是個好開始，不過重點還是全取3分。」FC洛杉磯再贏一仗，在西岸聯賽榜首優勢拉開至4分。

對於美國生活，他說適應情況跟預期中一樣，「的確會需要一點時間，而明顯地，這裏已經是季尾了……在歐洲現在是季前熱身賽期，所以我的體能狀況應該很快可回復過來。」巴利稱，球會沒有過度催迫他，「每天的訓練令我開始感到漸入佳境，很開心今仗可以作出貢獻。」