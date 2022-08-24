羽毛球｜以色列「母子檔」突破首圈創紀錄　64歲母：未打算退休

64歲對很多人而言或已是退休之齡，羽毛球是退休生活的日常娛樂；然而，出戰本屆羽毛球世錦賽的混雙組合中，有一對來自以色列的組合：現年64歲的Svetlana Zilberman與她的33歲兒子Misha Zilberman搭檔，並突破首輪，打破世錦賽紀錄。



Zilberman母子這對「近百歲組合」，首輪擊敗了平均年齡只有24歲的埃及組合，在先失一局16：21的情況下，連續以21：18及21：11拿下餘下兩局，晉級次圈，Svetlana成為世錦賽史上贏得比賽的最年長球員。惟他們在次圈不敵泰國組合，完成了他們「創紀錄之旅」。

說這對母子組軍的故事，要回到1983年，當年僅25歲的Svetlana未能入選當時的蘇聯代表隊。「他們說我太老了；但現時我依然是一個年輕的女士。」她後來在1986年成功入選蘇聯代表隊出戰歐洲錦標賽，並在女單贏得銅牌。

Sveltana一開始只是兒子Misha的教練。2009年時，Sveltana希望當時15歲的兒子在參與男單項目前能有更好的準備，所以讓他參與雙打的賽事，但由於無法找到合適的搭檔，因此親自下場與兒子搭檔出戰混雙，成為世錦賽首對「母子檔」。「我們場上的關係就像其他混雙搭檔一樣；場下的話，她是我的教練。」男單世界排名47的Misha指，單人比賽是他專注的項目，參加混雙比賽只為熱身，賽果並非重點。「當然，贏的時候依然會感到很開心，所以能突破混雙首輪亦是一種非常好的感覺。」

Misha本身亦有參與男單賽事，首圈不敵Jan Louda出局。（Badminton Photo）

談及二人有否考慮何時退休，她表示：「我依然未厭倦比賽，未來的事情誰也說不定。」Svetlana指她們甚至有可能參加明年在哥本哈根舉行的世錦賽，繼續刷新紀錄。也許是受母親的影響，Misha亦未曾考慮退休。「母親從未退休，我也認為我以後不會退休。」