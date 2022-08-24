羽毛球世錦賽｜黃永棋不敵伍家朗　32強止步完成生涯告別戰

羽毛球世錦賽續在東京體育館進行，相隔2年半後再踏上國際舞台的港將黃永棋，今日（24日）在32強與伍家朗碰頭，兩代「林丹殺手」相遇，最終黃永棋在首局一度領先下被伍家朗重奪優勢，直落兩局憾負，以世錦賽32強成績完成生涯告別戰。



世界排名67位的黃永棋在世錦賽前表明是告別生涯最後一役，他在32強即迎來焦點大戰，與世界排名第11位的隊友伍家朗爭奪晉級。賽前黃以對戰往績4勝2負稍佔優。

黃永棋相隔2年半再戰國際大賽，賽前表明是生涯告別戰。（Badminton Photo）

黃永棋領先下落後1局

黃永棋在首局甫開賽勢如破竹，連得3分後取得8：4領先，站穩陣腳的伍家朗其後收窄分差，並追平至9：9。雙方各不相讓，黃永棋再取得10：9領先，惟在技術暫停前遭伍家朗連得2分，以10：11進入休息。

下半局戰況激烈，二人在兩度戰平後，伍家朗以15：13稍領先，黃永棋雖緊追比數，末段卻被掌握局勢的伍連得4分，以21：16領先一局。

伍家朗在首局落後下反超前。（Badminton Photo）

次局，二人初段繼續拉鋸，一直未能穩住領先優勢，惟伍家朗及後逐漸拉開比分，並把握對手失誤，半局取得11：5領先。黃永棋其後未能化解危機，被伍打出一波5：1後，落後6：16、10分之多。前者雖力追回比數，仍未能收窄分差，最終以9：21、直落兩局不敵伍家朗，以世錦賽32強完成生涯告別戰。

伍家朗在。（Badminton Photo）

葉姵延32強出局

同日上午，「黑妹」葉姵延在女單32強面對13號種子李文珊（Michelle Li），首局中段在落後下雖連得4分，追平至16：16，仍以19：21先失一局。次局葉姵延初段落後2：6後，一直未能收窄分差，最終以13：21再失一局，無緣16強。至於香港今屆唯一女雙代表楊雅婷／楊霈霖，則直落兩局17：21、13：21不敵12號種子Maiken Fruergaard／Sara Thygesen，未能突破32強。