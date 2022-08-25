巴塞曼城為慈善周中演友賽　3：3和氣收場　兩大主帥相見歡

歐洲各大聯賽早已開鑼，巴塞隆拿竟與曼城在周中舉行友誼賽，原來是為了慈善。魯營球場座無虛席，超過9萬名球迷齊為慈善出一分力，結果兩軍合演入球騷，以3：3和氣收場。



曼城在香港時間周三（24 日）深夜飛往西班牙，與巴塞隆拿在魯營合演友誼賽，原來是為了前巴塞門將及教練恩素爾（Juan Carlos Unzué）。現年55歲的恩素爾兩年前患上漸凍人症，他發起今次慈善賽，希望喚醒外界對漸凍人症的關注，他本人亦有亮相魯營。

為了慈善，魯營球場座無虛席，全場一共91062名球迷入場，所有比賽收益亦將用作研究漸凍人症。

前巴塞門將及教練恩素爾患上漸凍人症，今仗發起慈善賽，希望喚醒外界的關注。（Getty Images）

曼城主帥哥迪奧拿回歸魯營，與沙維上演「師徒大戰」，二人相見歡，見面隨即「攬頭攬頸」。正如哥帥早前所說，「藍月亮」精銳盡出，菲爾科頓﹑馬列斯及盛傳有意轉投巴塞的貝拿度施華同樣正選披甲，即使迪布尼及夏蘭特先列後備，兩人亦在下半場先後入替。

哥迪奧拿與沙維在魯營重聚，二人相見歡。（Getty Images）

為巴塞把守最後一關的彭拿（INAKI PENA）率先「送大禮」，出迎沒收高空波時甩手，艾華利斯輕鬆把皮球送入空門，21分鐘先開紀錄。巴塞其後由奧巴美揚窄角度窩利抽射建功，上半場打成1：1平手。

巴塞門將送大禮，艾華利斯為曼城先開紀錄。（Getty Images）

下半場後備入替的迪布尼再次交出「致命傳送」，卻是在自己禁區「助攻」對手，引起曼城危險地帶一番混亂，巴塞由法蘭基迪莊近射得手。4分鐘後，曼城小將高爾彭馬（Cole Palmer）撞射破網，但巴塞的迪比在78分鐘再下一城，領先3：2。

以為巴塞勝利在望，夏蘭特卻在補時階段「博大霧」，與基斯坦臣沒有接觸下在禁區內倒地，豈料球證直指12碼點。基斯坦臣攤大雙手向着夏蘭特，這名挪威神鋒亦「笑笑口」，縱然巴塞球員連番抗議，球證依然堅持己見，結果曼城由馬列斯射入12碼，兩軍最後打成3：3平手，和氣收場。

夏蘭特補時階段插水博得12碼。（影片截圖）

Haaland funniest guy ever man pic.twitter.com/89Az9GccqU — eŵân (@ewan10i) August 24, 2022

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