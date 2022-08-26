歐聯抽籤｜拜仁巴塞齊集死亡之組　簡尼「謎之笑容」有玄機

歐聯分組賽抽籤出爐，最受矚目的必定是「死亡C組」，拜仁慕尼黑﹑巴塞隆拿與國際米蘭齊集同一組，硬仗可期。

拜仁名宿﹑現任行政總裁簡尼看到巴塞的名字時，不禁露出笑顏，賽後笑言與巴塞同組是命中注定。如今再度重遇你，究竟是可喜還是可悲？



拜仁慕尼黑與巴塞隆拿近年成為「歡喜冤家」，兩大球會老是常碰頭，今季歐聯再度「中標」，兩軍與國際米蘭及捷克的柏辛域陀利亞同列C組。

車路士皇馬上上籤 拜仁巴塞冤家路窄 利雲夏蘭特倒戈

巴塞隆拿被抽進C組，再一次遇上拜仁。（Getty Images）

巴塞拜仁的恩怨始於兩年前

巴塞與拜仁自2020年的夏天後，彷彿變成話題之戰。當年一場歐聯8強，拜仁怒炒巴塞8：2，間接引發一連串的巴塞危機。兩軍在2021/22球季再度在分組賽碰頭，拜仁兩循環皆以3球淨勝對手，巴塞3季3度鬥拜仁也落敗，恍如一隻「無牙老虎」。

兩軍之間的恩怨，今夏再添一筆，利雲度夫斯基為求轉投巴塞，公開與拜仁「擘面」，其後「Hea練」逼宮，最終如願離隊，豈料今季已有倒戈機會。

利雲度夫斯基加盟巴塞首季，想不到已有機會倒戈拜仁。（Getty Images）

命中注定的對碰？

第一檔次的拜仁率先進入C組，耶耶托尼及艾天托兩名名宿，再把巴塞抽進C組。當直播鏡頭捕捉兩軍的高層時，拜仁慕尼黑行政總裁簡尼（Oliver Kahn）被影到偷笑一刻。這個笑容，意味深長。簡尼抽籤後笑言，彷彿一切也如命中注定，「太明顯呀，好似巴塞點都入我哋嗰組咁！」

根據以上兩大原因，拜仁對巴塞除了是話題之戰外，也是收視保證，難怪簡尼有種「內定」的感覺。

拜仁又鬥巴塞，簡尼都忍唔住笑。（Twitter截圖）

La reacción de Oliver Kahn cuando ve que se enfrentan al Barcelona en grupos 😂 pic.twitter.com/D1FzkfHByD — Juan López (@Juanlopezf10) August 25, 2022

巴塞今夏在轉會市場大展拳腳，新兵一籮籮，今季以新面貌再鬥拜仁，又能否一洗近季頹風？

歐聯分組抽籤：

A組：阿積士、利物浦、拿玻里、格拉斯哥流浪

B組：波圖、馬德里體育會、利華古遜、布魯日

C組：拜仁慕尼黑、巴塞隆拿、國際米蘭、柏辛域陀利亞

D組：法蘭克福、熱刺、士砵亭、馬賽

E組：AC米蘭、車路士、薩爾斯堡、薩格勒布戴拿模

F組：皇家馬德里、RB萊比錫、薩克達、些路迪

G組：曼城、西維爾、多蒙特、哥本哈根

H組：巴黎聖日耳門、祖雲達斯、賓菲加、海法馬卡比



英超第4輪直播賽程：

英超第4輪直播賽程（01美術製圖）

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