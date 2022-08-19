足球熱話｜利雲度夫斯基登陸巴塞收「見面禮」　與球迷合照遇不測

利雲度夫斯基今夏加盟巴塞隆拿，隨即成為球迷寵兒，這名波蘭神鋒有求必應，熱心地與球迷們簽名及合照時，遇上不幸事件。



利雲度夫斯基是巴塞隆拿今夏重點收購，球迷們即搶購其球衣，更連「W」字都缺貨，可見利雲已旋即成為球迷寵兒。

利雲如願投巴塞，隨即成為球迷寵兒。（Getty Images）

與球迷互動時遇劫

利雲在當地時間周四（18日）如常駕車返回巴塞，看到一眾在巴塞門外守候的球迷，利雲當然相當識做，停車為球迷們簽名及合照。可惜，西班牙傳媒紛紛指這名波蘭神鋒就在此刻遇劫。利雲與球迷互動時，3名小偷乘虛而入，偷去利雲價值7萬歐元的手錶，得手後隨即逃脫，其後把手錶藏在樹下。

利雲加盟巴塞後，西甲未有入球先遇不測。（Getty Images）

遇劫過程西媒眾說紛紜

西媒對利雲被劫過程眾說紛紜，西媒《每日體育報》指小偷從副駕駛座一邊入手，打開車門並直接從利雲手上搶去手錶。另一西媒《COPE》指，利雲立即駕車追趕，在情急之下更不慎撞向路壆，手部輕微擦傷，沒有大礙。追捕同時，利雲聯絡球會保安人員，並再通知當地警方，亦有傳媒指利雲是徒步追賊。

無論如何，利雲幸好在警方協助下，找到手錶的所在地，拾回價值連城的手錶，據指這手錶對利雲同樣意義重大。

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