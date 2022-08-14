西甲︱巴塞星光熠熠首仗出師不利　沙維：「或許期望太高了」

巴塞隆拿在財困之下新球季重新出發，轉會窗買入5個新球員，財技扭盡六壬下趕及周六開鑼戰前為當中四人註冊，新兵全數在主場對華歷簡奴一仗上陣，卻未見太大效果，當中名氣最大的前鋒羅拔利雲度夫斯基更被西班牙《阿斯報》形容為「短路」。

沒有火花的一場比場，魯營主場0：0痛失兩分，沙維賽後呼籲球迷要有耐性，甚至埋怨「或許對巴塞的期望有點太高了」。



巴塞新球季重新出發，星光熠熠的陣容首仗只得一分。（Getty Images）

新加盟的利雲度夫斯基、拉芬夏領銜，與續約留隊的奧士文尼迪文利前線出戰，另一新兵基斯坦臣同獲正選，與艾歷加西亞扼守後防中路。趕及註冊的4名新球員之中，只有中場基斯爾先列後備，他在72分鐘後倫上陣。

巴塞希望今夏清走的陣中高薪球員法蘭基迪莊、迪比和奧巴美揚，全數被列後備，板凳上還有安素法迪、費倫托利斯、比真歷和碧基。這個星光熠熠的豪華陣容，對手只是上季的中游隊華歷簡奴，有所期望才是正常的吧。

利雲度夫斯基西甲處子戰，被《阿斯報》批評為「短路」。（Getty Images）

然而無論正選或後備，巴塞一班球星未能發揮應有表現，0：0賽和華歷簡奴後，主帥沙維難掩失望，「我們引發很大期望，我明白大家如何失望。」他讚揚華歷簡奴的防守，說會分析比賽，繼續努力求進步，並堅信球隊的模式，「這是一大失望，但我們請求耐性。我們需要改善進攻和製造更多機會。」

巴塞0：0華歷簡奴圖輯：

+ 2

他直言巴塞未能發揮水平，同時聲稱：「或許對我們的期望有點太高了」，「我不想找借口，只想解釋。期望的確很高，我是第一個接受如此高期望的人，或許要解釋的話，我們有點太緊張，缺乏效率。這是一場我們理應輕鬆取勝的比賽。」

巴塞急欲送走的法蘭基迪莊下半場後備上陣，賽後沙維強調對方是球隊重心成員，「他不是後備，我已經說過，他是重要球員。如果他留下來，便是個能帶給我們一些什麼的球員，尤其是他的態度。」巴塞上季四大皆空，沙維直指今季目標就是要贏得冠軍。