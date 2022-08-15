港超聯｜艾華申請護照盼代表港隊　李嘉耀投南區被點名負責進攻

港超聯冠忠南區新季簽入31歲喀麥隆前鋒艾華，曾先後效力勁旅南華、天水圍飛馬的他表示，即使外界視之為不可能，也盼為南區贏得聯賽錦標。



艾華早前一直跟隨南區操練，並在友賽上陣，最終獲得一紙合約重返港超聯。艾華2015年來港，曾效力南華及香港飛馬，去季他轉戰港甲，為高力北區在14場賽事中攻入15球。

今季加盟南區，艾華表示非常期待重踏港超聯賽場。即使轉戰港甲，他仍保持高強度訓練維持狀態，「港甲一星期僅一至兩日操練，這是不足夠的，我是職業球員，所以每天都有訓練」。他自言已100%狀態準備迎接開季。

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艾華坦言已100%狀態準備迎戰新季港超聯。（葉詩敏攝）

曾效力前港超勁旅南華的他，指來港後其實一直未嘗聯賽冠軍滋味，「我希望今季能有錦標，即使在南華、飛馬也沒有贏過聯賽錦標，所以這是我的目標。」

他續說：「是難的，理文、傑志是好球隊，但我們也是好球隊，我們有經驗球員也有年青球員，我來到球隊後看到大家訓練，我覺得我們可以做到，我相信大家。」

艾華早前取得香港永久居民身份證，並已在4月入紙申請香港特區護照，要待批出護照後，才正式轉為本地球員。他坦言一直希望可以代表香港隊，更希望能入選明年夏天的亞洲盃決賽周名單。「代表香港是我的夢想，我必須繼續很努力，也要在南區取得好成績。」

艾華今季目標助球隊奪標。（葉詩敏攝）

李嘉耀被點名入球

除艾華外，南區亦簽入了前東方龍獅中場李嘉耀。主帥鄭兆聰（Ricky）在開操會見傳媒時，直言期望李嘉耀能做到離隊前鋒夏志明的角色——入球。李嘉耀在東方龍獅被安排改踢右閘，他聽到Ricky的「任務」後笑稱：「順其自然，但重回進攻位置也不是新鮮的事，始終由小到大都是踢進攻球員，只是這幾年踢右閘位，多謝Ricky信任，會努力做到要求。」

李嘉耀在季前友賽被安排踢左翼位置，而簡嘉亨則踢右翼，前者表示看教練部署，「這幾年打右閘都是新嘗試，防守意識都要慢慢搵返，始終進攻球員出身，現在都容易調整。」

30歲的李嘉耀早前曾入選東亞錦初選名單，自2018年後再有機會代表港足，惟因感染新冠肺炎和踢畢亞協盃賽事，未能再為港披甲，他坦言可惜，會在南區踢出好表現，並以入選港足為目標。

李嘉耀加盟南區後，由閘位改踢回進攻中場。（葉詩敏攝）

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