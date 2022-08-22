港超聯︱東方主帥承認難跟傑志匹敵　中國籍外援被指幼嫩：信自己

港超球隊東方龍獅曾是班霸之一，近年也一直以聯賽或盃賽冠軍為目標，然而球隊今屆人腳大變，僅餘下20名球員，包括多位小將；即使是新羅致的中國籍外援朱銘康，仍有很大進步空間。

主教練盧比度今日（22日）於公開操練時表明，今季不會奢望爭奪錦標，只求生存。



今年是東方體育會創會90周年，但球隊新季有艾華頓、艾華度、林恩許等多名主力離隊，大軍只剩20人，當中包括6名新加盟或從青年軍提拔的年青球員，實力受到質疑；曾隨隊試腳的陳肇鈞最終亦未有來投。

東方新球季大軍只得20名球員。（袁志浩攝）

不求爭標 只求生存

東方未有透露今季班費，在新聞稿中稱「以聯賽前四及爭取亞洲賽資格為目標」。

不過主教練盧比度預計，今季會相當艱難，「我們缺少球員，有很多新秀，球會知道今季是追求生存（survival）的一年。」他笑言，傑志跟理文等球隊處於另一個聯賽，東方根本難以匹敵，「我們目標不是贏得什麼冠軍，只是想慢慢進步，幫助球員成長。」

盧比度特別提到昨日公布轉投中超梅州客家的茹子楠，認為這位前東方球員是隊中小將的榜樣，「茹子聆聽教練意見，努力訓練，然後外流。我們希望創造更多像他一樣的球員，在4至5年後外闖、為香港隊貢獻。」

盧比度明言新球季不會奢求爭標，會以生存為目標。（袁志浩攝）

至於效力東方第9季的守門員葉鴻輝，坦言是自己經歷最多人腳變動的一年，將負起更大責任指導小將成長。他在訓練中一如以往地激動「提場」，「相信會勞氣多少少，但這就是球隊現實的情況，只能盡力做好、鞭策小將心態再強一點，讓他們知道在職業球圈立足要靠自己。」

東方副隊長葉鴻輝在新季會負起更多責任，協助陣中小將成長。（袁志浩攝）

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中國籍朱銘康成外援 盧比度：他仍很幼嫩

東方新季僅得4名外援，留隊的前鋒巴杜姆、中堅高素巴耶夫與馬高斯外，還有新簽的中國籍球員朱銘康。由於今季港超沒有區分國援、亞援或外援，這位於葡萄牙土生土長的23歲守將，會以外援身份註冊。

盧比度透露，朱銘康司職中堅，但訓練時把他放在右閘，想視察他能否適應。「他體格很強壯，身高1.85米，態度也不錯，但技術跟戰術理解上仍很幼嫩，場上決定很差，仍需要時間改善。」

朱銘康以普通話受訪，指來港前從茹子楠口中聽聞過香港的情況，到埗後「感覺比想像中好」。他又指因不想停留在舒適圈內，才決心外闖，並不擔心「外援」身份會帶來壓力。「我相信自己，目標是提升表現，好好表現，幫球隊爭勝。」

東方中國籍外援朱銘康。（袁志浩攝）

東方下周一凌晨將啟程前往烏茲別克，備戰9月6日鬥當地球隊索迪亞拿（Sogdiana Jizzakh）的亞協盃跨區四強。盧比度指，對手實力強橫，希望球員能享受比賽，「一場過賽事什麼都可以發生，雖然困難，但我們不會放棄，會用最大的努力，讓球員能抬着頭離開球場。」