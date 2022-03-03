網球熱話｜紐約時報一個低級錯誤　莎蓮娜威廉絲感不被尊重嬲爆

威廉絲姊妹縱橫網球壇20多年，早已享負盛名，尤其妹妹莎蓮娜威廉絲（細威）輝煌戰績屬史上最佳之列，一代網球女王竟依然被外界認錯。

美國《紐約時報》日前一篇報道，配相時錯把姊姊維納絲（大威）的照片當作莎蓮娜，「細威」立即嬲爆發文炮轟。



莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）自1995年轉全職，至今已經27年，絕對是網球壇的一代名將。

「細威」上年初創立的「莎蓮娜創業投資基金」（Serena Ventures），僅一年便籌集1.11億美元，美國《紐約時報》日前報道此事時，犯下低級錯誤，報章中的配相竟然誤以「大威」當作莎蓮娜。

《紐約時報》撈亂威廉絲姊妹，莎蓮娜嬲爆發文。（Twitter截圖）

《紐約時報》撈亂威廉絲姊妹，莎蓮娜大感不受尊重，直接在社交網站炮轟對方，「不論我多努力，走得多遠，依然有人提醒你付出不夠。我在投資基金籌得1.11億，就是為了讓被無視的創業者被看見，這是根深蒂固的偏見，連我都被無視。《紐約時報》你可以做得更加好。」

《紐約時報》立即為低級犯錯致歉，表示在揀相時出現錯誤，只在實體版出現，這照片沒有刊登在網上版。

莎蓮娜征戰網壇27年，竟然有人搞亂她與姊姊。（資料圖片／Getty Images）

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