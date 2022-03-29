真．King Richard譴責Will Smith暴行　威廉絲姊妹被嚇壞︱網球

韋史密夫（Will Smith）憑電影《王者世家》（King Richard）首度成為奧斯卡影帝，本來是人生高峰一天，卻因領獎前不久不滿司儀Chris Rock拿妻子來開玩笑，突然衝上台大力掌摑對方，頓成全球熱話。他在電影中飾演的主角李察威廉斯（Richard Williams），譴責韋史密夫的暴行，女兒莎蓮威廉絲的反應跟所有觀眾一樣，呆在當場。



李察威廉斯通過兒子譴責韋史密夫暴行。（資料圖片／Getty Images）

昔日每逢威廉絲姐妹有比賽，身兼教練的爸爸李察，幾乎都會到場。近年他屢次中風後身體狀況大不如前，已絕跡賽場多時。《王者世家》可說是紀錄他一生的電影，去年首映禮上，只見維納絲和莎蓮娜威廉絲兩姊妹，不見李察身影，周一舉行的奧斯卡頒獎禮亦然。

韋史密夫掌摑Chris Rock轟動全球。（Getty Images）

飾演他的韋史密夫贏得最佳男主角，本來也是威廉斯一家值得慶賀的一天，全球焦點卻錯落韋史密夫給Chris Rock的那一巴掌上。美國NBC新聞查問李察反應，他通過兒子Chavoita LeSane回應說：「我們不知道發生的事情的一切細節，但我們不能容忍任何人打向任何人，除非是自衛。」

李察與兒子Chavoita LeSane最新合照。（Instagram）

年邁的李察近年深居簡出，已屆80歲的他似乎甚少與一對網球明星女兒維納絲和莎蓮娜見面，反而經常到訪兒子Chavoita LeSane的家。48歲的Chavoita LeSane是個律師，被指掌握父親財富，不時在Instagram分享與李察的合照，最新一幅說，「我爸今天駕車來看我」，反映李察一把年紀仍行動自如，具備自理能力。

Chavoita LeSane向傳媒表示，父親對韋史密夫突然向Chris Rock報復，跟所有人一樣同感驚訝。李察自中風後，Chavoita LeSane便成為他的發言人，對於韋史密夫的領獎演說，他拒絕作進一步回應。

韋史密夫憑《王者家族》奪奧斯卡最佳男主角。（網上圖片）

韋史密夫發表得獎感受時，含淚向大會道歉，並將自己的行為套用在得獎角色原型李察身上，「我看來像個瘋狂的父親，正如他們口中的李察威廉斯一樣。愛會令你做出瘋狂的事情。」

莎蓮娜事後在IG上傳一段張開大口呆若木雞的影片。（Instagram）

李察的回應，等同向韋史密夫狠狠回敬一巴掌。本應是屬於家族榮光的一天，被韋史密夫一巴搶盡風頭，在場見證的「大威」維納絲不知是否被他「嚇親」，性感晚裝走光露出重要部位。

大威「中門大開」，敏感部位顯然易見。（影片截圖）

「細威」莎蓮威廉絲事後上傳一段張開大口呆若木雞的影片，片段沒有聲音，只有她的面部表情。其後她再上傳另一短片，只有一句：「我剛坐下來，因為我當時要放下手中飲品，因為……」，然後再次露出驚訝表情。

威廉絲姊妹均是《王者家族》16位執行監製之一，二人或礙於身份不願正面批評韋史密夫，惟莎蓮娜一再上載被驚嚇表情的短片，顯然跟老父立場一致，不認同韋史密夫的行為。兩姊妹均拒絕韋史密夫掌摑Chris Rock一事，回應傳媒。