體育熱話｜拳手趁碰拳套埋身「偷襲」　擊倒對手被斥沒品講經回應

美國加州日前一個拳擊賽上，委內瑞拉拳手比茲（Cristian Baez）與對手碰拳套後被「偷襲」，提醒了大家不要忘了擂台的「第一誡」：「隨時都要保護好自己」。



兩名拳手比茲與托利斯（Ruben Torres），在上周末出戰加州的「Path To Glory」輕量級賽事，在10回合中分勝負。惟戰至第7回合，比茲中拳後倒在地上，他立即起身，裁判示意繼續比賽。

托利斯（左）與比茲（Cristian Baez）出戰「Path To Glory」輕量級賽事。（網上圖片）

當時退回角落的托利斯高舉左拳展示善意，並慢慢走向比茲，後者亦步向他「碰拳套」致意。未料，托利斯在碰拳套後立即再施以一記左勾拳打在比茲臉上。

托利斯在碰拳套後立即再施以一記左勾拳打在對手臉上。（Twitter）

在場觀眾也被托利斯的舉動嚇了一跳，比茲中了這記重拳後直挺挺向後倒地，這次他不能再次重新站起來。裁判宣布比賽結束，急救人員上前查看，比茲仍然一動也不動，提起他的手臂仍無反應，似乎當場陷入昏迷。

依照裁判判斷，托利斯那一拳是合法的，惟他亦被網民和外界批評欠缺體育精神。

托利斯的舉動被網民批評欠缺體育精神。（Twitter）

托利斯的行為不僅被斥沒品（Dirty），還可能造成對手嚴重傷害，即使是職業拳手，在毫無心理準備下捱重拳也會撐不住。然而「偷襲」得手的托利斯賽後冷酷回應說：「擂台的首要規則就是隨時保護好自己。」

他續說：「這是拳擊而拳手如我也無時無刻在攻擊，裁判表示重新開始比賽，而這是火力全開的戰場，特別是我前一刻才把他擊倒在地。我給了他一拳左勾拳讓比賽結束，就是這樣。我已預備好下一場更大、表現更好的比賽。」

托利斯（右）無懼被批評沒品，並認為在擂台上的拳手應每分秒都做足戰鬥準備。（截圖）

《Fox》拳擊節目「PBC」監製Mark Ortega，則在Twitter撰文直斥托利斯的解釋是「謊言」，「他走過去碰拳套，然後立即施以致命一擊（Knockout blow），『火力全開』的話便不會碰拳套。合法，但沒品。」

偷襲得逞的托利斯，在今戰後把戰績提升到19勝0敗（16次KO勝），而疏忽被擊倒的比茲其實戰績也不差，落敗後錄18勝2敗（17次KO勝）。