英超轉會｜車路士與巴克里解約　4年多上陣百場最後一戰奠勝

車路士宣布與英格蘭國腳巴克里解約，即時生效。



巴克里於2018年從愛華頓轉投車路士，為「藍戰士」上陣100場，射入12球。車路士在今晚發出聲明，提到巴克里首季為球隊在歐霸盃決賽互射12碼階段主射中鵠，有份協助球隊擊敗法蘭克福而奪冠。此外，他最後一次上陣在5月英超對屈福特，頂入致勝一球。

巴克里最後一次為車路士上陣，一頭奠勝。（Getty Images）

車路士在新主上場後，一方面大手買人，另一方面清走舊將。巴克里合約尚餘一年，球會願意付款讓他提早離隊，以求讓出空間，在轉會窗後天關閉前趕緊收購新將。除了一直追求李斯特城中堅韋斯利科芬拿，近日有傳有意收購水晶宮翼鋒韋費特沙夏。

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