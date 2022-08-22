英超｜艾度亞文迪賣弄腳法出洋相非首次　杜慈：佢一定好失望

車路士門將艾度亞文迪「自爆」，送大禮予列斯聯的艾朗臣開紀錄，結果爆冷3球淨負對手。主帥杜慈賽後承認這個失誤是轉捩點，並刻意避談。文迪加盟車路士後，原來已非首次出現「蝦碌」場面。



車路士作客鬥列斯聯，鋼門艾度亞文迪欲扣過對手，反倒變成送大禮，主隊的艾朗臣（Brenden Aaronson）輕鬆取得腳下球再送入網。車路士「開衰個頭」，列斯聯則愈踢愈順，其後由洛迪高及積夏里遜各建一功，最終3球淨勝車路士。

車路士門將文迪罕有蝦碌 作客意外0：3大敗列斯聯腳下

杜慈：犯錯斷送球隊信念

場邊督師的車路士主帥杜慈，難免「頭耷耷」，但賽後依然力撐球隊，「我們踢出風格，是更好的一方，我依然相信球隊能夠獲勝。不過，當我們出現一次犯錯及輸了罰球後，球賽已經差不多結束，除了比數，球隊的信念及精神也失去了。」

車路士淨負3球，杜慈頭痕。（Getty Images）

說到底，也是犯錯惹的禍，杜慈沒有多談文迪的失誤，承認這是個嚴重的犯錯，「在關鍵時刻出現巨大的失誤，我們都不用多談。我熟知文迪的性格，他一定是最失望的一個。」

車路士門將文迪蝦碌連環圖：

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文迪「自爆」有前科

文迪「派膠」，已非首次，上季歐聯8強首回合，在賓施馬的力逼下，出迎橫傳犯錯，交出「醫院波」，賓施馬成功搶截建功。去季英超面對韋斯咸時，文迪同樣接應隊友回傳，查洛保雲衝前施壓，文迪沒有解圍，反而是以身位力壓對方，結果被搶甩腳下球，再情急下踢跌對手輸12碼。

艾度亞文迪甫加盟車路士時，取代阿列沙巴拿加，表現穩定，多場力保不失，解決車路士的門將問題，今仗再度出洋相，希望不會影響這名塞爾加爾門神往後的發揮。

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