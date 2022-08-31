體育熱話｜吉祥物遭小球員推倒膝部重創　堅持一件事獲讚非常敬業

敬業樂業的吉祥物！

NFL球隊巴爾的摩烏鴉的吉祥物Poe在比賽的中場休息時，落場與小球員切磋，結果勇戰受傷，據講傷及膝部十字韌帶，未能步出球場，需要由車載走。最令網民佩服的是，Poe在受傷後一直沒有脫去頭套，十分專業！



Here’s the injury to the @Ravens mascot. Get well Poe! pic.twitter.com/ODTCanj6lu — ACL Recovery Club (@ACLrecoveryCLUB) August 28, 2022

當地時間上周六晚的NFL季前賽，由巴爾的摩烏鴉對華盛頓司令。比賽中場休息時，Poe與小球員切磋球技，期間「牠」持球時被一名小球員從後攬住，再被推倒地上。Poe倒地後按住左膝，未能起身。

起初，大家未意識到牠受傷了，以為牠是為娛樂而「扮嘢」，後來才發現牠真的受傷了！工作人員、隊醫以至烏鴉教練哈博（John Harbaugh）都趕到現場，檢查Poe的傷勢。眾人為Poe穩固受傷的左腳，再由3人合力抬上一架小卡車，送牠離場。現場球迷也給予他掌聲。

Poe的受傷擾攘了5分鐘，差點令第3節比賽要延遲開始。美國體育傳媒《SBNation》透露，Poe懷疑膝部十字韌帶受創。最令網民佩服的是，由倒地受傷，到上車離開球場，Poe都沒有脫下牠的頭套。有reddit網民留言：「真的敬業樂業，仍保持戴住頭套。」

They are currently carting off the Ravens mascot! pic.twitter.com/8THbKQsuqS — Olivia Garvey (@Olivia7News) August 28, 2022

賽後，有記者問教練哈博，Poe的傷勢如何。他說：「我都知道你們一定會問我。暫時沒有新消息，但明天肯定會做掃瞄。」在周日，巴爾的摩烏鴉在社交網站更新Poe的狀況，見到牠坐在梳化上，左邊膝蓋敷着冰一大袋冰塊。

球隊這樣寫：「Poe在昨晚（上周六）的吉祥物經典賽中，腿部受傷，羽毛也亂了。我們會繼續跟進Poe的狀況，他正在舒適地休息，等待進一步的檢查結果。」