游泳｜麥世霆與世青獎牌擦肩 男子100蛙決賽得梗頸四
撰文：趙子晉
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香港游泳小將麥世霆殺入世界青年游泳錦標賽男子100米蛙泳決賽，今早（1日）衝擊獎牌，最終游出1分02.92秒，第4名觸池，以0.12秒飲恨，與獎牌擦身而過。
在秘魯上演的游泳世青賽，港隊派出4男4女出戰。就讀聖若瑟書院的麥世霆，在男子100米蛙泳初賽及準決賽皆在總成績三甲，順利殺入決賽，力爭港隊第3面獎牌。
16歲的麥世霆以總成績第3位入決賽，被編為3號泳線，首50米穩守第4名，即使轉池後超越墨西哥泳手，可惜被波蘭泳手爬頭。麥世霆游出1分02.92秒，第4名觸池完賽，與頒獎台僅差0.12秒。
麥世霆今季狀態大勇，早前先連續打破男子蛙泳50、100及200米的香港短池青年紀錄，出戰港九學界D1泳賽，亦奪得男子100蛙冠軍並刷新A Grade紀錄，共獲兩金。
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