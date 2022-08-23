體育記者協會最佳運動員　何詩蓓張家朗大熱當選　李慧詩入名人堂

「香港體育記者協會最佳運動員選舉2021」今日（23日）公布結果，兩名東京奧運獎牌得主張家朗及何詩蓓，分別首奪最佳男、女子運動員獎。



上周末在香港公開游泳錦標賽復出的何詩蓓，今日以一身黑色優雅打扮出席頒獎禮。候選名單上，何詩蓓的名字旁的一行行搶眼成績說明一切，除了東京奧運奪下100、200米自由泳銀牌，短池世錦賽以刷新世界紀錄的時間勇奪200自冠軍，並一舉取得100自冠軍、400自季軍，成為體育傳媒工作者眼中的最佳女運動員無庸置疑。

何詩蓓首奪體記協最佳女運動員獎項。（葉詩敏攝）

何詩蓓在接過獎項時表示榮幸，「有好多出色的運動員，被提名已很開心，想不到還能當選，感到很榮幸。」她又感謝傳媒工作者的支持，「過去一年因疫情，好多比賽都不能親身到現場，但記者仍克服時差遠距離報道，讓香港的市民也能很快得到資訊，支持香港運動員。」

在6月世錦賽時，因腳踝傷患退賽的何詩蓓，上周末復出在香港公開錦標賽奪得兩冠，她透露目前暫不會返美訓練，惟有機會與國際游泳聯賽（ISL）泳隊Energy Standard隊友一起參加訓練營。她笑言很喜歡Energy Standard的訓練環境。

「好鍾意同大家一起訓練，因為以前大學隊都是一起向着相同目標，帶給我以前好多大學的回憶。一齊訓練、一齊食飯，一齊做所有事，但我們大家都是專業和全職運動員，大家都好專注，我覺得是一個好好的訓練環境。」她將在訓練營後參與10月中展開的短池世界盃，以及年末的短池世錦賽。

何詩蓓（右）透露將參加ISL泳隊「Energy Standard」訓練營，預計9月離港。（葉詩敏攝）

何詩蓓坦言雖然早前受傷，惟訓練模式轉變亦有所得着，「令我專注在細緻的地方，因為腳傷令好多轉池、跳水動作都做不到，好多位都要好似小朋友學游水般，重新學過兩隻腳撐牆，反而令我更專注在細緻技巧上。」主項200自的她笑言因早前較集中在上身訓練而游多了長途，「可能因此400米（自由泳）也表現得更好了。」

何詩蓓（右二）指受傷時訓練反而令自己改善細緻技巧。（葉詩敏攝）

對於明年奧運周期，何詩蓓表示暫未有長遠訓練目標，她指受傷後已缺席大半年比賽，「現在只想專注今季，有成績再想下季的事。」

至於體記心目中的最佳男運動員，東京奧運金牌張家朗力壓另外12名候選人，包括去屆得獎人石偉雄（體操）、東京殘奧男子WH2 級單打季軍陳浩源、東京奧運代表男飛魚何甄陶，以及空手道全運會男子個人形季軍劉知名等港將，大熱當選。

東京奧運金牌張家朗大熱當選最佳男運動員，因事未能出席頒獎禮的他拍下短片致謝。（葉詩敏攝）

張家朗在去年東京奧運個人花劍為香港奪下史上第二面金牌，是繼李麗珊1996年在亞特蘭大奧運取得滑浪風帆金牌後，香港運動員相隔25年再次於奧運奪金，並寫下香港劍擊新章。張家朗因事未能出席頒獎禮，早前已接過獎座的他透過影片表示，期望新季能延續外訓佳態取得佳績，力爭巴黎奧運入場券。

賽會今年增設「名人堂」獎項，香港首位女子單車世界冠軍、生涯擁有3件「彩虹戰衣」的李慧詩勇奪此殊榮。