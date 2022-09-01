奧巴美揚恐怖遇劫後報平安 出價回歸倫敦不是夢？｜足球熱話
撰文：趙子晉
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繼利雲度夫斯基後，另一巴塞隆拿箭頭奧巴美揚早前遭入屋行劫，他透過社交網站報平安，表示下顎受輕傷，並坦言自己的家不再安全。
奧巴美揚一家「有大有細」，若然難保家人安全，都難以全心為巴塞效力。與此同時，車路士方面繼續與巴塞接觸，奧巴有沒有機會重回較為安全的倫敦效力？
巴塞隆拿治安問題再惹關注，繼利雲度夫斯基與球迷互動時遇劫，再有巴塞球員成為匪徒的目標。
奧巴被持械匪徒「爆格」
西班牙傳媒透露，奧巴美揚日前遭劫匪入屋「爆格」，匪徒更持槍及鐵通，十分恐怖。奧巴美揚透過社交網站發文，證實傳媒的報道屬實，家中周日遇劫，而奧巴的下顎亦被弄傷，幸好家人們沒有受傷及部分財物損失，已經是不幸中之大幸。這名33歲加蓬前鋒承諾盡快康復，並感激外界對他們家庭的關心。
「我感到自己屋企唔再安全，呢個感覺難以形容」，奧巴美揚在發文中強調這一點。作為一家之主，育有兩子的奧巴，必定以家庭放在首位，倘若家人的安全也要擔憂，確實難以全心全意為巴塞出戰。
奧巴回歸倫敦不是夢
奧巴美揚盛傳是巴塞清洗對象之一，外媒指車路士極力求購這名前阿仙奴隊長。轉會專家羅曼奴（Fabrizio Romano）透露，車路士與巴塞再度接洽，並開出新方案，以1000萬鎊加上馬高斯阿朗素，雙方亦有信心在英超關窗前完成交易。
倫敦對奧巴美揚絕不陌生，他曾在阿仙奴效力5個年頭，加上家庭因素，大大增加他重回倫敦的可能性。
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