足球熱話｜球迷「李小龍上身」飛腳踢球員　保護隊友之人被罰紅牌

撰文：顏銘輝
出版：更新：

周日土超發生罕見一幕，有球迷衝入球場，狂奔半個球場，起飛腳從後踢向球員！令人想不到的是，另一名球員嘗試制服該名瘋狂球迷，竟被球證出示紅牌。

+2

事發是榜首比錫達斯作客贏榜尾安卡拉高古3：2的土超，賽後雙方球員行到中圈，與裁判握手及寒暄。此時，一位上身赤裸的球迷衝入球場，以高速奔向中圈，球員也不為意這名不速之客。

從另一角度看起飛腳。（Twitter）

在狂奔半個球場的助跑下，該名球迷瞄準比錫達斯中場烏簡（Salih Uçan）的背部，剛好前鋒辛克杜辛（Cenk Tosun）行過，阻一阻了該球迷飛腳的來勢。他的腳踢中烏簡的臀部，身軀就撞中了杜辛。烏簡茫然回頭，才發現自己被人踢了一腳。

反應最快的肯定是比錫達斯中場祖斯夫迪蘇沙，馬上捉住這名球迷。然而，祖斯夫迪蘇沙這番粗野對付球迷的舉動，卻被球證出示紅牌。

曾效愛華頓的杜辛說：「我們今場取得重要的3分，但這件事一定不應該發生。我那刻剛好踏前了一步，這一步帶來好運，如果我沒有行這一步，那一腳說不定直接踢中烏簡的腰部，可能會令到他的足球生涯結束。」

「我不理解，為何要給祖斯夫迪蘇沙紅牌。這裏沒有警察或保安嗎？為何有球迷可以來到我們面前還可以起腳踢人？」

祖斯夫迪蘇沙被罰紅牌。（Twitter）

「究竟是什麼原因？我們應份要站在這裏等他踢過來？不能自衛？我們自衛的結果是被罰紅牌。祖斯夫迪蘇沙被罰了一面荒謬的紅牌！因為這個球迷，我們其中一名最好的球員要停賽3、4場。」

比錫達斯贏波後以13分排土超榜首，安卡拉高古只得1分。

足球熱話｜利古朗離隊掀熱刺球迷「哀悼潮」　索爆女友令眾人心碎足球熱話｜法甲新星本是列斯囊中物　死線前轉軚慘變最精彩故事足球熱話｜英冠老牌球隊破摩連奴開季紀錄　7場不失球僅列中游奧巴美揚恐怖遇劫後報平安　出價回歸倫敦不是夢？｜足球熱話足球熱話｜愛華頓球迷「棄子」換球衣　網民：小孩是親生的嗎？足球熱話｜無人不曉的「超級射手」終獲認同　瑞典球會出球衣致敬足球熱話︱0：9是易帥心理關口？　柏加被炒同日登地聯領隊亦落鑊
足球熱話
足球
比錫達斯