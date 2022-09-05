足球熱話｜球迷「李小龍上身」飛腳踢球員　保護隊友之人被罰紅牌

周日土超發生罕見一幕，有球迷衝入球場，狂奔半個球場，起飛腳從後踢向球員！令人想不到的是，另一名球員嘗試制服該名瘋狂球迷，竟被球證出示紅牌。



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事發是榜首比錫達斯作客贏榜尾安卡拉高古3：2的土超，賽後雙方球員行到中圈，與裁判握手及寒暄。此時，一位上身赤裸的球迷衝入球場，以高速奔向中圈，球員也不為意這名不速之客。

從另一角度看起飛腳。（Twitter）

在狂奔半個球場的助跑下，該名球迷瞄準比錫達斯中場烏簡（Salih Uçan）的背部，剛好前鋒辛克杜辛（Cenk Tosun）行過，阻一阻了該球迷飛腳的來勢。他的腳踢中烏簡的臀部，身軀就撞中了杜辛。烏簡茫然回頭，才發現自己被人踢了一腳。

Ankaragücü-Beşiktaş maçında bir maganda sahaya girerek Beşiktaşlı futbolculara tekme attı pic.twitter.com/DHcMrfQs3h — Haber (@Haber) September 4, 2022

反應最快的肯定是比錫達斯中場祖斯夫迪蘇沙，馬上捉住這名球迷。然而，祖斯夫迪蘇沙這番粗野對付球迷的舉動，卻被球證出示紅牌。

➡️@Besiktas fans’ group @forzabesiktas releases video footage of the hooligan who attacked Beşiktaş players. @UEFA’s rules are so clear ⬇️



“Zero tolerance to violence” 🟥



pic.twitter.com/Om9ej80Ixp — UEFAcom.DE (@UEFAcomm_de) September 5, 2022

曾效愛華頓的杜辛說：「我們今場取得重要的3分，但這件事一定不應該發生。我那刻剛好踏前了一步，這一步帶來好運，如果我沒有行這一步，那一腳說不定直接踢中烏簡的腰部，可能會令到他的足球生涯結束。」

「我不理解，為何要給祖斯夫迪蘇沙紅牌。這裏沒有警察或保安嗎？為何有球迷可以來到我們面前還可以起腳踢人？」

祖斯夫迪蘇沙被罰紅牌。（Twitter）

「究竟是什麼原因？我們應份要站在這裏等他踢過來？不能自衛？我們自衛的結果是被罰紅牌。祖斯夫迪蘇沙被罰了一面荒謬的紅牌！因為這個球迷，我們其中一名最好的球員要停賽3、4場。」

比錫達斯贏波後以13分排土超榜首，安卡拉高古只得1分。