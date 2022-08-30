足球熱話｜無人不曉的「超級射手」終獲認同 瑞典球會出球衣致敬
撰文：高詩琦
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瑞典超級聯賽球隊卡爾馬在聯賽連續兩場擊敗強敵，他們決定推出特別版球衣，向隊中的次席射手致敬，看似平凡事卻令球迷爆笑。
卡爾馬在完成20輪聯賽後暫排第7，最近更獲得兩連勝，分別以1：0擊敗哥登堡和馬模，有趣的是兩場入球「球員」都是烏龍球。
令人啼笑皆非的是，卡爾馬目前的首席射手貝治（Oliver Berg）暫攻入了5球，而「次席射手」之位，則由烏龍球穩佔，今季已「射」入4球之多。卡爾馬為了向烏龍球致敬，宣布推出新的9號球員印字，在社交媒體宣布這消息，寫道：「在如此強勢的一季，我們終於令整個球衣系列更圓滿了，現在推出我們新9號球員的球衣。」
Efter en stark säsong har vi nu kompletterat sortimentet med en tröja till vår nya nia. #kalmarffhttps://t.co/hRCUIDZA6n pic.twitter.com/cgeLpKGzkh— Kalmar FF (@KalmarFF) August 29, 2022
然而卡爾馬並非簽入新球員，特別版球衣印上的名字正是烏龍球（Självmål）——他們的次席射手。球衣連印字索價850瑞典克朗（約628港元）。有球迷留言道：「這個人百多年來一直在全世界入球，卻未曾獲得任何認同，實在太被小看了。」
有卡爾馬球迷為「烏龍球」剪了「球王片」：
Vår gubbe ❤️ #kalmarff pic.twitter.com/9uLbYhg8fA— 1910 (@qouniam1910) August 29, 2022
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