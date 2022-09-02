足球熱話｜法甲新星本是列斯囊中物　死線前轉軚慘變最精彩故事

好球員自然有市場，球會之間「搶人才」在所難免，為了心儀球員出盡法寶。

列斯聯與法甲的尼斯為了馬賽的迪昂大鬥法，這名塞內加爾國腳最後關頭突然轉軚，隨時「得個桔」。



22歲的迪昂（Bamba Dieng），上季在馬賽上陣機會不少，並攻入7個聯賽入球，表現逐漸吸引各大英超球會的注意，被視為其中一顆明日之星，富咸與列斯聯也與這名塞內加爾國腳扯上關係。

效力馬賽的迪昂，近來成為不少英超球隊的目標人物。（資料圖片／Getty Images）

兩球會達協議 列斯聯主席「拍定手先」

列斯聯今夏大展拳腳，簽入9名新兵，迪昂及燕豪芬前鋒加普（Cody Gakpo）亦是目標之一。英國《天空體育》透露，列斯聯與馬賽達成共識，以1000萬鎊把迪昂收歸旗下。迪昂與列斯聯無限接近，連主席拉迪沙尼（Andrea Radrizzani）亦發文歡迎迪昂，「等我哋一齊歡迎迪昂」。

列斯聯主席率先歡迎迪昂，豈料......（Twitter截圖）

當迪昂準備登上私人飛機，前往英國進行體測之際，突然殺出「程咬金」，另一法甲球會尼斯嘗試截劫迪昂，向他開出一紙5年的合約。英超與法甲之間，「做生不如做熟」，迪昂最終「轉軚」選擇尼斯。

列斯聯主席的貼文突然變「大型炒車現場」，他其後承認「中伏了」，並直言：「閂窗日就係咁癲！」（Part of the madness of deadline day）。縱然如此，拉迪沙尼依然認為列斯聯今夏轉會「十分成功」。

迪昂臨時「飛起」列斯聯，選擇轉投尼斯。（資料圖片／Getty Images）

迪昂轉軚故事還未完

迪昂突然「扭軚」，原來故事未完。這名塞內加爾國腳改往尼斯進行體測，法國傳媒《尼斯晨報》透露，迪昂竟然戲劇性地體測「肥佬」，轉會隨即拉倒，轉會專家羅曼奴也笑言：「這是閂窗日最精彩的故事」。

轉會窗已關，迪昂未能通過體測，轉會就必定無望？非也，法甲有一條特殊的轉會條例——「鬼牌條例」（Joker Rule），只要是兩間法甲球會之間的交易，在夏窗後及冬窗前，仍會有一個額外的交易名額。換言之，迪昂有望透過這條例，在法甲中「內部輸送」，離開馬賽。

迪昂體測「肥佬」，轉會臨門一腳竟炒粉。（資料圖片／Getty Images）

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