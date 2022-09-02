足球熱話｜法甲新星本是列斯囊中物 死線前轉軚慘變最精彩故事
撰文：趙子晉
出版：更新：
好球員自然有市場，球會之間「搶人才」在所難免，為了心儀球員出盡法寶。
列斯聯與法甲的尼斯為了馬賽的迪昂大鬥法，這名塞內加爾國腳最後關頭突然轉軚，隨時「得個桔」。
22歲的迪昂（Bamba Dieng），上季在馬賽上陣機會不少，並攻入7個聯賽入球，表現逐漸吸引各大英超球會的注意，被視為其中一顆明日之星，富咸與列斯聯也與這名塞內加爾國腳扯上關係。
兩球會達協議 列斯聯主席「拍定手先」
列斯聯今夏大展拳腳，簽入9名新兵，迪昂及燕豪芬前鋒加普（Cody Gakpo）亦是目標之一。英國《天空體育》透露，列斯聯與馬賽達成共識，以1000萬鎊把迪昂收歸旗下。迪昂與列斯聯無限接近，連主席拉迪沙尼（Andrea Radrizzani）亦發文歡迎迪昂，「等我哋一齊歡迎迪昂」。
當迪昂準備登上私人飛機，前往英國進行體測之際，突然殺出「程咬金」，另一法甲球會尼斯嘗試截劫迪昂，向他開出一紙5年的合約。英超與法甲之間，「做生不如做熟」，迪昂最終「轉軚」選擇尼斯。
列斯聯主席的貼文突然變「大型炒車現場」，他其後承認「中伏了」，並直言：「閂窗日就係咁癲！」（Part of the madness of deadline day）。縱然如此，拉迪沙尼依然認為列斯聯今夏轉會「十分成功」。
迪昂轉軚故事還未完
迪昂突然「扭軚」，原來故事未完。這名塞內加爾國腳改往尼斯進行體測，法國傳媒《尼斯晨報》透露，迪昂竟然戲劇性地體測「肥佬」，轉會隨即拉倒，轉會專家羅曼奴也笑言：「這是閂窗日最精彩的故事」。
轉會窗已關，迪昂未能通過體測，轉會就必定無望？非也，法甲有一條特殊的轉會條例——「鬼牌條例」（Joker Rule），只要是兩間法甲球會之間的交易，在夏窗後及冬窗前，仍會有一個額外的交易名額。換言之，迪昂有望透過這條例，在法甲中「內部輸送」，離開馬賽。
英超周末直播賽程：
更多足球熱話：
奧巴美揚恐怖遇劫後報平安 出價回歸倫敦不是夢？｜足球熱話足球熱話｜愛華頓球迷「棄子」換球衣 網民：小孩是親生的嗎？足球熱話｜無人不曉的「超級射手」終獲認同 瑞典球會出球衣致敬足球熱話｜曼聯天才新星外借伯明翰 歡迎短片變監犯惡搞經典電影足球熱話｜古橋亨梧半場演帽子戲法 助些路迪贏9球竟未滿意足球熱話｜普巴被恐嚇報警求助原來另有內情 同場上演兄弟反目德甲｜門將單場狂救19球成曼聯目標 曾演「無名指救波」技驚四座足球熱話｜巴西外援斷理智線惡意襲球證 遭嚴懲或賠上中超生涯迪馬利亞當年加盟曼聯只為一個原因 妻子憶述英國恐怖生活想自殺足球熱話｜基亞連尼自爆「溝女秘笈」 踢好波彌補樣貌不足