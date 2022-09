足球熱話｜法甲新星本是列斯囊中物　死線前轉軚慘變最精彩故事

好球員自然有市場,球會之間「搶人才」在所難免,為了心儀球員出盡法寶。

列斯聯與法甲的尼斯為了馬賽的迪昂大鬥法,這名塞內加爾國腳最後關頭突然轉軚,隨時「得個桔」。



22歲的迪昂(Bamba Dieng),上季在馬賽上陣機會不少,並攻入7個聯賽入球,表現逐漸吸引各大英超球會的注意,被視為其中一顆明日之星,富咸與列斯聯也與這名塞內加爾國腳扯上關係。

效力馬賽的迪昂,近來成為不少英超球隊的目標人物。(資料圖片/Getty Images)

兩球會達協議 列斯聯主席「拍定手先」

列斯聯今夏大展拳腳,簽入9名新兵,迪昂及燕豪芬前鋒加普(Cody Gakpo)亦是目標之一。英國《天空體育》透露,列斯聯與馬賽達成共識,以1000萬鎊把迪昂收歸旗下。迪昂與列斯聯無限接近,連主席拉迪沙尼(Andrea Radrizzani)亦發文歡迎迪昂,「等我哋一齊歡迎迪昂」。

列斯聯主席率先歡迎迪昂,豈料......(Twitter截圖)

當迪昂準備登上私人飛機,前往英國進行體測之際,突然殺出「程咬金」,另一法甲球會尼斯嘗試截劫迪昂,向他開出一紙5年的合約。英超與法甲之間,「做生不如做熟」,迪昂最終「轉軚」選擇尼斯。

列斯聯主席的貼文突然變「大型炒車現場」,他其後承認「中伏了」,並直言:「閂窗日就係咁癲!」(Part of the madness of deadline day)。縱然如此,拉迪沙尼依然認為列斯聯今夏轉會「十分成功」。

迪昂臨時「飛起」列斯聯,選擇轉投尼斯。(資料圖片/Getty Images)

迪昂轉軚故事還未完

迪昂突然「扭軚」,原來故事未完。這名塞內加爾國腳改往尼斯進行體測,法國傳媒《尼斯晨報》透露,迪昂竟然戲劇性地體測「肥佬」,轉會隨即拉倒,轉會專家羅曼奴也笑言:「這是閂窗日最精彩的故事」。

轉會窗已關,迪昂未能通過體測,轉會就必定無望?非也,法甲有一條特殊的轉會條例——「鬼牌條例」(Joker Rule),只要是兩間法甲球會之間的交易,在夏窗後及冬窗前,仍會有一個額外的交易名額。換言之,迪昂有望透過這條例,在法甲中「內部輸送」,離開馬賽。

迪昂體測「肥佬」,轉會臨門一腳竟炒粉。(資料圖片/Getty Images)

英超周末直播賽程:

英超第6輪直播賽程(01美術製圖)

更多足球熱話: